PSV achterhaalt Ajax na ruime zege in Brabantse derby

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 22:01

PSV overnacht als gedeeld koploper van de Eredivisie. Het team van Roger Schmidt was zaterdagavond met 1-4 te sterk voor RKC Waalwijk en heeft nu evenveel punten als Ajax, dat zondagmiddag echter nog een uitwedstrijd bij ADO Den Haag afwerkt. PSV komt dinsdag in actie tegen VVV-Venlo, terwijl Ajax het kalenderjaar een dag later afsluit met een uitduel bij Willem II. Op 10 januari staat Ajax - PSV op het programma in Amsterdam.

RKC begon sterk aan de wedstrijd, al was het uitvallen van Ola John in de vierde minuut een domper voor het team van Fred Grim. Dat gold ook voor de inzet van Anas Tahiri in de negende minuut. Via Ahmed Touba en Richard van der Venne kwam de bal bij de middenvelder, die de bal vervolgens op de lat mikte. Twee minuten later viel echter de 0-1.

Touba schoof de bal zomaar in de voeten van Mario Götze, die op zijn beurt Gakpo bediende. De aanvaller schoot de bal keurig en laag in de linkerhoek en vergrootte zijn hoofdrol in uitwedstrijden van PSV. Hij was bij liefst acht van de laatste zestien uitdoelpunten van PSV in de Eredivisie betrokken: twee assists en zes treffers.

PSV kwam drie minuten later al op 0-2 toen een laag schot van Mohamed Ihatteren in de rechterhoek ook te machtig was voor Kostas Lamprou. Het team van Schmidt liet na om de score nog voor rust verder op te voeren. Gakpo kwam niet voorbij Lamprou en een inzet van Ihattaren raakte de paal, waarna Donyell Malen buitenspel stond toen hij de rebound benutte.

Het team van Schmidt begon aanvallend aan de tweede helft en probeerde met pogingen van Götze en Ibrahim Sangaré de wedstrijd in het slot te gooien. Aan de andere kant van het veld wilde RKC een strafschop na een handsbal van Jordan Teze, maar de bal ging via zijn eigen voet tegen zijn arm en Kevin Blom noch de VAR zag een reden tot een elfmetertrap.

Twintig minuten voor tijd ging de bal alsnog op de stip, maar aan de andere kant van het veld. Denzel Dumfries kruiste bij Melle Meulensteen en ging vervolgens naar de grond. De captain van PSV benutte zelf de elfmetertrap. In de slotminuten tekende Finn Stokkers met een fraai schot in de korte hoek de 1-3 binnen, maar het slotakkoord kwam in de extra tijd van Noni Madueke. RKC blijft op twaalf punten staan en sluit het kalenderjaar af met een belangrijke ontmoeting bij Fortuna Sittard.

31 verschillende spelers

Fredrik Oppegard maakte vlak voor het einde zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en dat betekende een evenaring van het clubrecord. Tot zaterdag waren er alleen in het seizoen 1997/98 meer verschillende spelers in actie gekomen voor de Eindhovenaren: 31.