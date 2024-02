Zorgen bij Feyenoord-fans: ‘Naast Geertruida ontbreekt volgende speler in video’

Een gedeelde Valentijnsvideo van Feyenoord leidt tot behoorlijk wat speculatie op X. Na eerdere berichtgeving vanuit 1908.nl over ‘griepverschijnselen bij diverse basisspelers’ deelde de regerend landskampioen woensdagochtend bijzondere beelden via het medium. Opvallend genoeg zijn doelman Timon Wellenreuther en aanvoerder Lutsharel Geertruida nergens te bekennen in de video, al is over hun fitheid nog geen officiële mededeling gedaan.

De spelers van Feyenoord kregen woensdag allen een roos mee naar huis om aan hun geliefden te schenken. Linksback Quilindschy Hartman gaat de roos aan zijn vriendin geven. “Ik heb er al 100 voor haar gekocht, maar nu 101. Dat mag je nog niet zeggen”, reageert de Oranje-international met een lach.

Basisspelers Lutsharel Geertruida en Timon Wellenreuther nog niet te zien op gedeeld valentijnsfilmpje #Feyenoord ?? pic.twitter.com/JXljLHEcZH — ????????.???? (@1908nl) February 14, 2024

Op social media zorgt de video echter vooral voor bezorgde reacties, daar Wellenreuther en Geertruida schitteren in afwezigheid. Over laatstgenoemde zong dinsdagavond op X al het gerucht rond dat hij ‘heel ziek’ zou zijn.

Dinsdagavond pakte 1908.nl uit met het nieuws dat verschillende basisspelers van de regerend landskampioen kampen met ‘griepverschijnselen’. Via X kwam het Rotterdamse medium vervolgens met een update over verschillende spelers. Zo waren onder meer Santiago Gimenez, Hartman, Thomas Beelen, Mats Wieffer en Dávid Hancko dinsdag nog aanwezig op trainingscomplex 1908.

Buikgriep

Kort na het duel met Sparta zouden enkele selectieleden van Feyenoord een buikgriep hebben opgelopen. Volgens het fanmedium trainde de ploeg dinsdag met een 'flink uitgedunde selectie' . Jeugdspelers voegden zich bij de eerste elftalspelers om tot een 'werkbare' training te komen. Donderdagavond om 18:45 uur wacht voor het derde seizoen op rij een confrontatie met AS Roma.

Tegen de Romeinen kan trainer Arne Slot in ieder geval geen beroep doen op Justin Bijlow, Gernot Trauner, Gjivai Zechiël en Thomas van den Belt. Zij kampen met uiteenlopende blessures. Daarnaast is het meespelen van Quinten Timber twijfelachtig. De middenvelder moest de wedstrijd tegen Sparta laten schieten wegens een hersenschudding.

Nieuw keepersprobleem?

Het ontbreken van Wellenreuther zou een absolute domper zijn voor Slot, daar hij eerder in het competitieduel tegen AZ (0-1 winst) al eerste doelman Bijlow zag uitvallen. De Duitse goalie toonde zich de afgelopen weken een uitstekende reservedoelman, maar door de gedeelde video vrezen de supporters van Feyenoord nu voor zijn afwezigheid.

Indien Wellenreuther daadwerkelijk kampt met griepverschijnselen, lijkt het erop dat Kostas Lamprou de volgende doelman in de pikorde is. De 32-jarige Griek stond sinds zijn terugkeer bij Feyenoord nog niet onder de lat in een officiële wedstrijd. Slot kan er bij afwezigheid van Wellenreuther ook voor kiezen Mikki van Sas (19) voor de leeuwen te gooien. Het voormalig toptalent van Manchester City wacht nog op zijn debuut in De Kuip.

