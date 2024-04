‘Feyenoord scout opvolger van Hancko met prijskaartje van 12 miljoen euro’

Het lijkt erop dat Feyenoord rekening houdt met een zomers vertrek van sterkhouder Dávid Hancko. De 26-jarige verdediger, die wekelijks uitblinkt bij de regerend landskampioen, ligt naar verluidt goed in de markt bij clubs uit diverse Europese topcompetities. Ondertussen zouden de Rotterdammers afgelopen weekend op de tribune hebben gezeten voor Konstantinos Koulierakis.

Dat wist Giannis Chorianopoulos van het Griekse Sporttime aan het begin van deze week al te melden. Volgens de journalist was een scout van Feyenoord zondag aanwezig bij het topduel tussen AEK en PAOK Saloniki (2-2).

Naast de Rotterdamse club zat ook een delegatie van Eintracht Frankfurt in het stadion voor Koulierakis, die al langere tijd op het lijstje zou staan bij AC Milan. De twintigjarige Griek, die net als Hancko linksbenig is, speelde zondagavond de volledige wedstrijd uit als centrale verdediger. In nood kan Koulierakis ook als linksback uit de voeten.

Volgens Chorianopoulos is Feyenoord ook na het bezoek aan Athene nog gecharmeerd van Koulierakis. Vooralsnog lijkt Eintracht Frankfurt de grootste concurrent voor zijn diensten. In Thessaloniki ligt de vijfvoudig international nog tot december 2026 vast.

Het Duitse Thekensportler, dat die Adler volgt, wist dinsdagavond te melden dat Eintracht Frankfurt bereid is om 7 à 8 miljoen euro inclusief bonussen neer te tellen voor Koulierakis. PAOK zou echter zo’n 12 miljoen euro verlangen voor de Griekse mandekker. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Koulierakis op zo’n 6 miljoen euro.

Koulierakis brak als jeugdproduct in 2022 door bij PAOK. Inmiddels staat de teller op 62 officiële wedstrijden namens de Griekse topclub, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 3 assists. In november 2022 debuteerde de linkspoot op achttienjarige leeftijd in het nationale elftal van Griekenland.

In Duitsland weet men dat Koulierakis de Griekse Super League 1 na dit seizoen wil verlaten voor een nieuwe uitdaging. Bij Feyenoord zou hij de derde Griek in de clubhistorie kunnen worden. Angelos Charisteas (2006/07) en Kostas Lamprou (2009-2015 en 2023/24) gingen hem voor.

