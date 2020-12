Strijd om felbegeerde Szoboszlai beslist: Milan, Real en Arsenal grijpen mis

Chris Meijer 17 december 2020 • Laatste update: 10:20

Het lijkt er sterk op dat RB Leipzig de strijd om Dominik Szoboszlai gaat winnen. Transferexpert Fabrizio Romano, werkzaam voor onder meer Sky Italia en the Guardian weet te melden dat de felbegeerde Hongaarse middenvelder van Red Bull Salzburg donderdag al medisch gekeurd zal worden bij die Roten Bullen. Een reactie van RB Leipzig op de tweet van Romano lijkt te verraden dat de berichtgeving klopt.

Szoboszlai leek na de eerste seizoenshelft onhoudbaar te zijn geworden voor Red Bull Salzburg. Met 9 doelpunten en 10 assists in 21 officiële wedstrijden speelde hij zich in de kijker bij onder meer AC Milan, Arsenal en Real Madrid. De afkoopclausule in zijn tot 2022 lopende contract bij de kampioen van Oostenrijk maakte hem tot een van de meest gewilde spelers van Europa, want Szoboszlai is voor slechts 25 miljoen euro op te halen. RB Leipzig slaagt er nu echter in om aan de haal te gaan met de twaalfvoudig Hongaars international. Sky Deutschland meldde eerder al dat een overstap naar het oosten van Duitsland aanstaande was.

Bayern en Atlético gewaarschuwd: ‘Hij is net zo talentvol als Haaland’

Romano meldt dat RB Leipzig en Red Bull Salzburg er nagenoeg uit zijn, terwijl ook een persoonlijk akkoord aanstaande is. Voor de Oostenrijkse club wacht een flinke winst, want Szoboszlai werd in 2017 voor 500.000 euro weggehaald uit de jeugdopleiding van MOL Fehérvár. De aanvallende middenvelder speelde totaal 82 wedstrijden voor Red Bull Salzburg, waarin hij 26 doelpunten en 34 assists voor zijn rekening nam. Romano plaatst tevens een foto op Twitter waarop te zien is dat zaakwaarnemer Mátyás Esterházy op het vliegveld van Boedapest arriveert, volgens de journalist om het vliegtuig richting Leipzig te pakken.

RB Leipzig heeft in de tussentijd overigens ook al van zich laten horen op Twitter. De nummer drie van de Bundesliga reageert op het bericht van Romano met een GIF’je van een popcorn etende Dani Olmo. Het is overigens niet de eerste keer dat een speler binnen het Red Bull-imperium van Salzburg naar Leipzig verhuist: onder meer Dayot Upamecano, Naby Keïta, Konrad Laimer, Amadou Haidara, Hannes Wolf en Hee-chan Hwang gingen Szoboszlai voor. Het is de bedoeling dat de Hongaarse aanvallende middenvelder zich vanaf 1 januari 2021 bij de selectie van RB Leipzig voegt.