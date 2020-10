Bayern en Atlético gewaarschuwd voor Hongaarse mix van Pogba en Kroos

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit naar Dominik Szoboszlai, die behalve een uitstekende score met Scrabble ook een enorme transfersom op gaat leveren als Red Bull Salzburg hem na dit seizoen verkoopt.

Door Thijs Verhaar

De Oostenrijkse kampioen staat al jaren bekend als een talentenfabriek, waar onder meer Erling Haaland, Naby Keïta en Sadio Mané hun Europese doorbraak beleefden. Szoboszlai werd op zijn beurt in 2017 weggeplukt bij het Hongaarse Videoton en ook dat bleek een gouden greep. Salzburg betaalde een half miljoen euro voor het destijds zestienjarige talent en gaat die som in januari of aan het einde van het seizoen verveelvuldigd zien worden. Afgelopen zomer was Arsenal volgens Engelse media al bereid om dertig miljoen euro neer te tellen, maar de club hoefde geen lastige beslissing te nemen omdat de linksbuiten zelf niet wilde vertrekken. “Ik heb met mijn familie en zaakwaarnemer gesproken en samen hebben we besloten dat ik hier blijf. Ik wil graag opnieuw met deze club de Champions League in”, verklaarde hij in augustus nu een oefenwedstrijd tegen Liverpool.

De negentienjarige linksbuiten werd afgelopen seizoen al uitgeroepen tot beste speler van de Oostenrijkse Bundesliga en hij liet zich vorig jaar ook in Europees verband veelvuldig gelden. De meeste aandacht ging logischerwijs uit naar Haaland, die toen acht keer scoorde in zes groepsduels in de Champions League. Twee voorzetten ontving hij van Szoboszlai, die zelf ook eenmaal doel trof. Daarmee liet hij de wereld voor het eerst kennis maken met zijn talent en sindsdien is hij zich gestaag blijven ontwikkelen. In totaal heeft hij nu 67 wedstrijden achter de rug voor Salzburg, terwijl hij ook tien interlands voor Hongarije speelde en zijn eerste 42 profwedstrijden afwerkte bij de Oostenrijkse tweededivisionist FC Liefering, het opleidingsfiliaal van Salzburg. Zodoende heeft de negentienjarige dus al meer dan honderd profduels in de benen, en dat op negentienjarige leeftijd.

Naast het aantal wedstrijden valt ook zijn bijzonder hoge rendement op. De in Boedepest geboren dribbelaar was in 67 duels bij Salzburg al goed voor 20 goals en 27 assists. Hij overziet het spel als geen ander en heeft een uitstekende steekbal in huis. Niet voor niets dat hij zijn speelstijl omschrijft als een mix tussen Toni Kroos en Paul Pogba. “Cristiano Ronaldo was mijn grote voorbeeld als kind. Ik vind hem de beste ter wereld, nog steeds. Maar als ik iemand moet noemen die op een vergelijkbare manier speelt als ik, kom ik eerder op Pogba of Kroos terecht”, meldde hij begin dit jaar aan Omnisport. Szoboszlai vindt zijn passing en overzicht vergelijkbaar met dat van de Duitser en is van mening dat hij net als Pogba iets extravagants heeft in zijn spel, zowel in positieve als negatieve zin. De vleugelaanvaller zoekt zijn tegenstander altijd op en wil hem dan het liefst met een fraaie truc voorbij, maar weet van zichzelf ook dat hij soms ‘gewoon’ voor de simpele oplossing moet kiezen.

Die boodschap zal hij ongetwijfeld ook te horen krijgen van vader Zsolt Szoboszlai, die net als Dominik profvoetballer was. Tegenwoordig is senior jeugdtrainer bij de Hongaarse topclub Videoton, waar hij zijn zoon in de jeugd korte tijd begeleidde. Junior werd echter al snel doorgeschoven naar de hogere jeugdelftallen en stond als zestienjarige op de nominatie om te debuteren in het eerste, maar zover kwam het niet door toedoen van Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers herkenden een zeldzaam talent in hem en kregen al snel gelijk, want hij maakte op zijn zestiende al zijn interlanddebuut. Eenmaal aangekomen in Oostenrijk kreeg hij een korte gewenningsperiode bij filiaalclub FC Liefering. Het niveau van de tweededivisionist was hij echter al snel ontstegen, dus sloot hij een half jaar later aan bij de landskampioen, waar hij zich ook meteen opwierp als spelverdeler. De rol van assistkoning kwam daar bovendien in 2019 bij toen Erling Haaland werd aangetrokken als eindstation. Szoboszlai stak hem keer op keer weg in de diepte en bleef zichzelf ook gestaag ontwikkelen in zijn spel.

Statistieken van FootballCritic wijzen uit dat de linksbuiten zeer beslissend is in zijn spel, doelgericht te werk gaat en in aanvallend opzicht vaak het verschil maakt met zijn passing. Ook zijn defensieve werk schuwt hij niet. Wel is het zeer opvallend dat hij ondanks zijn lengte van 1.85 meter nauwelijks kopduels wint. Dat zou hij nog kunnen ontwikkelen in zijn spel, terwijl hij zoals gezegd ook nog vaker voor de simpele oplossing kan kiezen. Tegelijkertijd zorgt hij met zijn dribbels ook voor spektakel en - mits succesvol – voor gevaar voor het doel van de tegenstander, dus zijn grootste zwakte is ook zijn grootste kracht. Daar moet hij dus een goede balans in zien te vinden. Zijn grote idool Ronaldo begon ooit ook als een echte pingelaar en leerde bij Manchester United snel hoe hij dat moest omzetten in rendement. Hetzelfde zal Szoboszlai ook opsteken als hij de stap maakt naar een absolute topclub en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij nu ook al op de goede weg is in Salzburg.

De tienvoudig Hongaars international maakte in de voorrondes van de Champions League twee treffers en ook in de Oostenrijkse competitie is hij dit seizoen gemiddeld ieder negentig minuten bij treffer betrokken: 1 goal en 3 assists in 4 wedstrijden. Footballcritic concludeert dan ook dat hij op dit moment wereldwijd een van de meest constant spelende talenten van jonger dan 21 jaar is. Qua prestaties kan hij de laatste maanden gelijkwaardige optredens als gearriveerde spelers als bijvoorbeeld Ángel di María, Jack Grealish en Lorenzo Insigne overleggen. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge spelers, is de score van Szoboszlai (84) uitstekend te noemen.

Daarmee moet hij alleen oud-ploeggenoot Erling Haaland, Jadon Sancho en Alphonso Davies voor zich laten in het jongerenklassement. Wel moet worden opgemerkt dat hij niet heel veel weerstand krijgt in de Oostenrijkse competitie. Het wordt daarom buitengewoon interessant om te zien hoe hij zich dit seizoen gaat manifesteren in de Champions League, waar Salzburg is ingedeeld in een poule met regerend kampioen Bayern München, Atlético Madrid en Lokomotiv Moskou. De Oostenrijkers laten al jaren zien met zeer veel pressie te spelen en de vraag is hoe ze dat gaan doen als Bayern hetzelfde doet. Kan de nog altijd pas negentienjarige Szoboszlai dan ook het verschil maken of sneeuwt hij onder? En hoe doet hij het tegen een tegenstander als Atlético, dat verdedigen tot kunst heeft verheven? Die vragen houden op dit moment tal van scouts bezig, want reken maar dat de jonge groeibriljant op veel lijstjes staat.

Afgelopen zomer werd hij naast Arsenal ook genoemd bij Chelsea, Paris Saint-Germain, Lazio, Napoli en Internazionale, maar hij bleef de Oostenrijkers dus trouw omdat hij dat het beste achtte voor zijn ontwikkeling. In Oostenrijk weet hij zich verzekerd van een vaste basisplaats en een uitstekend team om zijn talent verder te ontwikkelen. Trainer Jesse Marsch hamert constant op discipline en van snelle omschakeling. De tegenstander moet negentig minuten lang onder druk worden gezet en bij balverovering moet de bal zo snel mogelijk naar Szoboszlai, die altijd oog heeft voor de lopende mensen in het team. Zijn overzicht is ongekend goed en dat blijkt onder meer uit het feit dat hij als linksbuiten aangever was bij de goal van rechtsback Rasmus Kristensen. De oud-Ajacied kwam vorige maand bij een counter mee opgestoomd tegen Altach en hij kreeg de bal loepzuiver ‘over de hele’ aangespeeld van Szoboszlai. Goal, weer een vinkje achter de naam van de Hongaarse spelmaker, die tot de zomer van 2022 vastligt en vermoedelijk niet nog een keer gaat verlengen.

Het heeft er dus alle schijn van dat hij in januari of komend seizoen gaat overstappen naar de Europese top en RB Leipzig lijkt op dit moment de meest waarschijnlijke vervolgbestemming. De Duitsers hebben vanwege de Red Bull-connectie uiteraard een streepje voor en Szoboszlai zou met zijn spel ook goed passen in de Bundesliga, al blijft ook Arsenal azen op de linksbuiten, die ook op rechts en als nummer tien uit de voeten kan. Voorlopig speelt hij echter nog voor Salzburg en daar zijn ze in het Wals Siezenheim Stadium maar wat blij mee. Trainer Jesse Marsch is van mening dat Szoboszlai net zoveel talent heeft als Haaland. Hij omschrijft zijn spelverdeler als een ‘type Kevin De Bruyne’ en daarin heeft hij volkomen gelijk. De Hongaar strooit met meesterlijke passjes en is op zijn negentiende nu al de constante regisseur van een van de meest interessante teams van Europa. Bayern en Atlético zijn gewaarschuwd.