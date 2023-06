Newcastle United wil Champions League in met sterspeler uit de Bundesliga

Zaterdag, 3 juni 2023 om 17:22 • Jonathan van Haaster

Newcastle United heeft zijn interesse in RB Leipzig-middenvelder Dominik Szoboszlai geconcretiseerd, zo meldt de Duitse tak van Sky Sport. De Hongaar heeft een afkoopclausule van zeventig miljoen euro in zijn contract staan, maar Newcastle hoopt die prijs nog te kunnen verlagen. Szoboszlai zelf heeft oren naar een overstap naar the Magpies.

Sky-journalist Florian Plettenberg laat zaterdag weten dat Szoboszlai er meer dan open voor staat om Leipzig te verlaten, nadat bekend werd dat Newcastle concreet werd. De technicus wordt door de club gezien als absolute topprioriteit. Het is nu de vraag of Newcastle daadwerkelijk zeventig miljoen euro op tafel moet leggen, of dat de Engelsen nog wat van de vastgestelde prijs af kunnen snoepen. Als hij daadwerkelijk voor zeventig miljoen euro de overstap maakt naar Newcastle, zou hij samen met Alexander Isak de duurste aankoop in de geschiedenis van de club worden

Een verlaging van de transfersom zou mogelijk een must kunnen blijken te zijn voor Newcastle, daar het bedrag van zeventig miljoen als een potentiële struikelblok wordt gezien. De leiding van Leipzig is ondertussen niet blij met Szoboszlai, omdat hij zich onlangs tegenover de Duitse media positief uitliet over een mogelijk vertrek. "Als ik nu een stap kan maken naar een van de vijf of zes beste clubs van Europa, moet ik dan 'nee' zeggen tegen zo'n uitdaging? Zo ben ik nooit geweest." Szoboszlai kwam in de zomer van 2021 over van RB Salzburg en is uitgegroeid tot één van de steunpilaren in het team.

Newcastle verzekerde zich onlangs van een plek bij de eerste vier in de Premier League en dus komt de club volgend seizoen uit in de Champions League. Het zorgt voor de nodige prestige en Newcastle wil geen modderfiguur slaan in het miljardenbal. Als de club van manager Eddie Howe erin slaagt Szoboszlai aan te trekken, verzekert Newcastle zich van één van de sterspelers van de Bundesliga. De Hongaar kwam tot op heden tot 90 wedstrijden voor die Roten Bullen, waarin hij goed was voor 19 treffers en 22 assists. Buiten die statistieken staat de dertigvoudig international vooral bekend om zijn uitstekende traptechniek.