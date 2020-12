‘Koeman wijst Barcelona op Ajacied als alternatief voor Eric García’

In de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger is Barcelona volgens Sport uitgekomen bij Ajax. Volgens de Spaanse sportkrant is de Argentijnse linkspoot Lisandro Martínez in beeld bij de Catalanen. Trainer Ronald Koeman zou met de naam van Martínez op de proppen zijn gekomen. Manchester City-verdediger Eric García staat naar verluidt nog altijd bovenaan het wensenlijstje van Barça; de Ajacied geldt als serieus alternatief geldt om de selectie van Koeman te versterken.

Ondanks de financiële problemen wil Barcelona zich in januari gaan roeren op de transfermarkt. Een van de prioriteiten is het aantrekken van een nieuwe verdediger. Koeman heeft mede door blessureleed weinig keus in zijn achterhoede, ondanks dat Samuel Umtiti deze week na een maandenlange afwezigheid zijn rentree maakte in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Juventus (0-3). Barcelona wilde García afgelopen zomer al aantrekken, maar tot een deal kwam het niet. Volgens Sport is de Spanjaard nog altijd in beeld, maar kijkt de clubleiding ook verder. Zodoende is Martínez in beeld gekomen.

De 22-jarige verdediger past in het profiel dat geschetst is door Barcelona in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger. Door zijn ervaring in de Champions League en zijn veelzijdigheid zou hij hoog op het wensenlijstje staan bij Barcelona. Bij Ajax speelde Martínez vorig seizoen voornamelijk als controlerende middenvelder, terwijl hij deze jaargang onder Erik ten Hag als centrumverdediger of linksback wordt gebruikt. Mocht de club uit LaLiga er in januari niet in slagen om de negentienjarige Garcia over te nemen van Manchester City, dan is het volgens de krant goed mogelijk dat er aangeklopt gaat worden bij Ajax.

Naar verluidt heeft Barcelona al contact gelegd met Ajax om de interesse kenbaar te maken. Wanneer de Amsterdammers willen meewerken aan een tussentijds vertrek, dan zou Barcelona hem in eerste instantie op huurbasis willen overnemen met een optie tot koop aan het einde van het seizoen. Martínez werd in de zomer van vorig jaar door Ajax voor zeven miljoen euro overgenomen van Defensa y Justicia. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2023, met een optie voor nog een jaar. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op twintig miljoen euro.