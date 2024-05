ESPN steekt de draak met Milan van Dongen en rakelt hilarische video op

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor ESPN, dat presentator Milan van Dongen te kijk zet met een video uit zijn verleden.

Een supporter van MVV ging vrijdag viraal nadat zijn club op bezoek bij Jong AZ (2-3 winst) een laat doelpunt wist te maken. Op beelden was te zien hoe de Maastrichtenaar voorover, over een hek heen, het veld opviel. Gelukkig wist de MVV-fan zichzelf te redden, waardoor de val met een sisser afliep.

Dit hebben we eerder gezien... ?? ?? @milanvandongen — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2024

ESPN speelde direct na de val van de MVV-supporter in op het moment door een oude video van Van Dongen op te rakelen. De presentator ging ooit viraal op Dumpert met een val bij een paardenrace, ver voordat hij aan de slag ging bij de televisiezender. Hoewel Van Dongen destijds nog niet bekend was, is zijn huidige werkgever de beroerdste niet. “Dit hebben we eerder gezien…”, schrijft ESPN bij de video. Zo kan iedere voetbalfan genieten van de blooper van Van Dongen.

