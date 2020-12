Royston Drenthe reageert op persoonlijke faillietverklaring

Volgens het Centraal Insolventieregister is Royston Ricky Drenthe op dinsdag 1 december 2020 failliet verklaard door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De oud-voetballer kwam tijdens zijn profcarrière onder meer in actie voor Feyenoord, Real Madrid en Everton en verdiende daarmee vele miljoenen die inmiddels allemaal verdampt lijken te zijn. Voetbalzone zocht contact met hem om te horen wat er precies aan de hand is.

In een reactie laat Drenthe weten onderweg te zijn naar zijn advocaat. Hij is op de hoogte gesteld van de uitspraak, maar geeft aan ‘niet zo snel te schrikken van bepaalde dingen’ en vermoedt dat het komt doordat hij niet op een zitting is verschenen. ‘Ik ken de ins en outs niet en ik weet niet exact wat er aan de hand is, maar als dit is wat ik denk dat het is, is het niet zo belangrijk’. Verder verwijst hij naar het feit dat zijn advocaat op vakantie was en geeft aan dat de situatie zou voortkomen uit zijn nalatigheid die hij ‘labiliteit van zichzelf’ noemt. ‘Ik lig altijd onder een vergrootglas, maar het zal opgelost worden zoals het hoort’.

De 33-jarige Rotterdammer, die intussen bij Kozakken Boys speelt, stapte in de zomer van 2007 voor veertien miljoen euro over van Feyenoord naar Real Madrid, waar hij drie miljoen euro per jaar zou hebben verdiend. Tegen Quote vertelde Drenthe in 2017 dat hij miljoenen aan gages was misgelopen doordat hij niets op papier had staan met zaakwaarnemer Sigi Lens en alles op vertrouwen ging. “Ik wist alleen dat ik in mijn eerste seizoen 1,8 miljoen euro ging verdienen, verder niets. Vanaf toen had hij alles in de hand, zó sneaky.”

Lens betwistte de uitlatingen van Royston Drenthe en merkte op dat carrières ‘niet op, maar buiten het veld stuk gaan’. Vermoedelijk verwees hij daar onder meer mee naar de dure privéjets waarmee Drenthe zich regelmatig van Madrid naar Rotterdam liet vervoeren voor feestjes. In zijn weinig verhullende biografie uit 2017 bekende Drenthe zelf ook dat hij tijdens zijn actieve carrière weinig feestjes oversloeg. In de aflevering van Meet the Players van Voetbalzone vertelde hij in 2018 tevens over pokertoernooien waar hij een graag geziene gast was en hoe hij zonder veel vragen te stellen grote bedragen gaf aan mensen uit zijn omgeving.