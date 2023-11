Van der Vaart: ‘Jij bent de allerbeste linksback die Oranje nooit gehad heeft’

Donderdag, 23 november 2023 om 23:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:27

Rafael van der Vaart denkt dat Royston Drenthe de vaste linksback van het Nederlands elftal had kunnen worden. Tijdens de uitzending van Kick ‘t Met van Ziggo Sport laat de analyticus onder meer weten dat zijn voormalig ploeggenoot bij Real Madrid Cristiano Ronaldo vervelende trainingen bezorgde en dat hij even goed was als Marcelo.

“Er is maar één ding dat ik jammer vind aan zijn carrière, en dat heb ik ook weleens tegen hem gezegd”, zo vertelt Van der Vaart tijdens de uitzending, waarin ook Drenthe zelf aan tafel zit. “Ik denk dat jij, Royston, de allerbeste linksback bent die Nederland nooit gehad heeft.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Als hij zijn ‘egootje’ en straatvoetballertje even opzij had gezet, dan had hij tot vier jaar geleden nog steeds linksback gespeeld in Oranje.” Uiteindelijk kwam Drenthe tot slechts één optreden van tien minuten in het Nederlands elftal.

"Hij vond het leuk om tegen Ronaldo te spelen op de training”, vervolgt Van der Vaart. “Dat vond hij een uitdaging. Dan dacht hij van: Ronaldo, wie ben jij dan? Laat maar eens zien!”

“Die Ronaldo werd helemaal gek! Jij was snel, wendbaar en technisch. Hoe moest hij jou passeren? Die Ronaldo ging op een gegeven moment linksbuiten lopen, want hij wist niet meer wat hij moest doen.” Drenthe speelde in het seizoen 2009/10 in het elftal met Ronaldo.

“Het verschil met Marcelo was in die tijd ook niks: ze waren perfect aan elkaar gewaagd”, besluit Van der Vaart. “Het enige verschil was dat Royston liever linksbuiten wilde zijn dan linksback. Hij wilde acties maken en iedereen door de benen spelen. Maar Ronaldo was net gehaald, dus dat werd een beetje lastig.”

Drenthe maakte in de zomer van 2007 de overstap van Feyenoord naar Real Madrid, waar hij tot medio 2012 onder contract stond. Tussentijds werd hij verhuurd aan Hércules Alicante en Everton.