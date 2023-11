Wereldster maakte geen indruk op Van der Vaart: ‘Ik dacht: zo goed is hij niet’

Vrijdag, 24 november 2023 om 09:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:46

Rafael van der Vaart en Royston Drenthe hebben lovende woorden over voor Cristiano Ronaldo, hun oud-ploeggenoot bij Real Madrid. De voormalig Oranje-internationals blikken in een uitzending van Kick ‘t met van Ziggo Sport terug op hun gezamenlijke tijd bij de Koninklijke. Beiden zijn complimenteus over Ronaldo, al was Van der Vaart niet direct onder de indruk van de aanvaller.

Ronaldo maakte in 2009 voor liefst 94 miljoen euro de overstap van Manchester United naar Real, waar hij samen kwam te spelen met Drenthe en Van der Vaart. Drenthe kan de Portugees international herinneren als een normaal persoon.

“Maar hij was toen al echt een wereldster”, benadrukt de vorige week als profvoetballer gestopte Rotterdammer. “Rafael, ik en de andere ploeggenoten konden stiekem naar de Buddha Bar, dat was destijds de hotspot van Madrid. Voor hem moesten we steeds privé-feesten organiseren, want met hem kon je nergens heen. Op een gegeven moment ben ik mijn eigen weg gaan zoeken.”

“Het was een hele aardige gozer, maar inderdaad ook zo’n enorme grootheid”, haakt Van der Vaart in. “Je wilt ook wel een beetje leven. Eigenlijk had hij geen leven. De eerste paar trainingen vond ik zijn niveau wel meevallen.”

Zo zag Van der Vaart destijds regelmatig ballen van Ronaldo’s voet af schieten. “Alleen als de wedstrijd begon, was hij zo scherp en zo goed. Hij was echt een trainingsbeest, een machine.”

"Op de training schoot hij vrije trappen en dacht ik: nou, is dit het? In de wedstrijd schoot hij ze dan in de kruising. Echt ongekend. Wij waren blij als we tijdens wedstrijden één keer scoorden, maar hij wilde twee of drie keer scoren, en het liefst vier keer.”

Waar Van der Vaart (40) en Drenthe (36) inmiddels hun profcarrière hebben beëindigd, maakte de inmiddels 38-jarige Ronaldo begin dit kalenderjaar een transfer naar Al-Nassr. Sinds zijn komst naar de Saudische topclub staat de teller op 30 goals en 11 assists, terwijl hij Portugal onlangs tijdens een geslaagde kwalificatiecyclus met 10 treffers naar het EK 2024 in Duitsland loodste.