Feyenoord heeft definitief beet: Drenthe speelt hoofdrol in presentatievideo

MediaMarkt is de komende jaren de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord, zo laat de Rotterdamse club weten middels de officiële kanalen. De naam van het elektronicabedrijf staat vanaf de ingang van komend seizoen voor drie seizoenen op de voorzijde van het Feyenoord-shirt geplakt, met de optie voor nog eens twee jaar.

De Telegraaf maakte op 15 maart al melding van de naderende deal tussen Feyenoord en MediaMarkt. Het gaat de Stadionclub vele miljoenen opleveren. Volgens de ochtendkrant kunnen de Rotterdammers met de nieuwe partnership in de komende drie jaar maar liefst twintig miljoen euro opstrijken. In de aankondigingsvideo van Feyenoord neemt oud-speler Royston Drenthe de hoofdrol op zich.

When red and white come alive… ?? Introducing @mediamarkt_nl as our new main partner. pic.twitter.com/wHv4BC0YFO — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 3, 2024

Eerder sloot Feyenoord al een lucratieve deal met kledingsponsor Castore, en nu gaat de club dus ook goud geld verdienen aan de hoofdsponsor. Zo gaat het de club commercieel- en sportief gezien voor de wind.

MediaMarkt Benelux, dat zijn hoofdkantoor in hartje Rotterdam heeft staan, heeft inmiddels in twaalf Europese landen vestigingen staan. Door de recente Europese successen van de Rotterdamse club heeft de retailer besloten te investeren in het hoofdsponsorschap.

MediaMarkt volgt Europarcs op, dat in 2021 op zijn beurt het hoofdsponsorschap overnam van ASR en Fortis. Daarvoor waren onder andere ook Opel en de Gouden Gids hoofdsponsors bij de Rotterdammers.

Via de clubwebsite reageert Ruud van der Knaap, commercieel directeur van Feyenoord, verheugd op het nieuwe partnership: “We zijn er trots op dat een grote naam als MediaMarkt zich aan onze club verbindt. Als marktleider in hun branche zijn ze net als Feyenoord een gevestigde naam en een zeer ambitieuze partij die nog verder vooruit wil. ‘Let’s go’ luidt niet voor niets hun sportieve en uitdagende motto.”

“Juist dat is precies wat we samen als partners gaan doen. Met de steun van MediaMarkt maakt Feyenoord weer een stap vooruit. Omgekeerd kunnen wij enorm bijdragen aan hun commerciële doelstellingen, onder meer dankzij het miljoenenbereik van Feyenoord via eigen mediakanalen en onze database”, besluit Van der Knaap.

