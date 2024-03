Drenthe pakt PSV‘er aan: 'Die moet op dit moment echt niet in mijn buurt komen!

Royston Drenthe is niet te spreken over de gedragingen van Guus Til tijdens PSV - Feyenoord, zo laat hij weten in een TikTok met Andy van der Meijde. Til was in de topper verantwoordelijk voor de 2-2, waarna hij zich niet inhield met het juichen tegen zijn voormalig werkgever.

Op de vraag ‘Met welke speler van PSV of Feyenoord zou je niet op stap willen gaan?’ is Drenthe duidelijk. “Dat kan er maar één zijn, dat is Guus Til. Hij zou op dit moment echt niet in mijn buurt moeten komen.”

“Alleen maar vanwege het feit dat hij eerst Feyenoorder was en nu juicht als hij scoort tegen zijn oude club. Heel dat Feyenoord-gevoel bij hem is nu voor mij weggedrukt”, vindt de voormalig profvoetballer.

Til kwam in het seizoen 2021/22 op huurbasis uit voor Feyenoord, waarna hij in de zomer van 2022 een definitieve overstap maakte van Spartak Moskou naar PSV. De Eindhovenaren maakten een bedrag van drie miljoen euro over naar Rusland voor de diensten van de middenvelder.

“Als hij nu bij mij in mijn zone was geweest, hadden we waarschijnlijk wel een woordenwisseling gehad”, aldus Drenthe, die duidelijk niet gecharmeerd is van de gedragingen van Til richting zijn oude ploeg.

Van der Meijde komt vervolgens met een mildere reactie. “Ik denk dat ik niet met Mats Wieffer op stap zou gaan. Hij is voor mij echt een ideale schoonzoon, iemand die hard werkt en nooit opgeeft. Maar Wieffer is denk ik niet zo’n feestbeest. Hij is een geweldige speler, maar ik denk dat hij niet zo van het uitgaan is en het achter de meiden aangaan”, lacht Van der Meijde.

Voor Til waren het, wegens een blessure, zondag de eerste minuten in de Eredivisie sinds eind januari. Daarin was hij dus direct weer trefzeker. Tot dusver was hij dit seizoen in twintig Eredivisieduels goed voor acht doelpunten en drie assists.

