Vink noemt spelers van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ voor toekomst van Oranje

Marciano Vink ziet de toekomst van het Nederlands elftal bijzonder rooskleurig in. De oud-middenvelder van onder meer Ajax en PSV voorspelt in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports dat Oranje over zes jaar op het WK 2026 kan gaan ‘oogsten’. Vink noemt zeven spelers van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ die op termijn deel moeten gaan uitmaken van het Nederlands elftal.

“Geef het een jaar of zes, dan moeten we kunnen oogsten. In dat jaar kunnen we wereldkampioen worden”, wijst Vink op het WK van 2026, dat wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De tweevoudig Oranje-international wijst in iedere linie op een aantal spelers die op termijn in het Nederlands elftal moeten gaan spelen. In de defensie noemt Vink Jordan Teze (PSV), Lutsharel Geertruida (Feyenoord) en Owen Wijndal (AZ), al heeft laatstgenoemde reeds twee interlands achter zijn naam staan.

“Teze is een speler die zich geruisloos in de basis heeft gespeeld ten koste van Viergever en Baumgartl. Hij is enorm sterk, maar heeft ook een enorm goede inspeelpass tussen de linies. Daar houd ik van. Wijndal hoeven we niks over te zeggen, die moet alleen rond de zestien nog wat beslissender zijn. Hij heeft bij het Nederlands elftal al laten zien dat hij een volwaardig Oranje-lid is. Geertruida is misschien minder in het zicht, maar hij is ontzettend gevaarlijk bij standaardsituaties en daar heeft hij al heel wat goals mee gemaakt dit seizoen. Het zijn allemaal hele talentvolle, snelle spelers”, geeft Vink te kennen. Daarbij komen volgens hem nog Perr Schuurs (Ajax), Sven Botman (Lille OSC) en Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC). “Qua verdedigen, snelheid en kracht zit het wel goed achterin.”

Op het middenveld voorziet Vink een belangrijke rol voor Ryan Gravenberch (Ajax) en Teun Koopmeiners (AZ). “Koopmeiners is al anderhalf jaar aanvoerder bij AZ. Hij heeft een heel erg goed gevoel voor positie. Voor Koopmeiners zijn wedstrijden als die tegen Real Sociedad in de Europa League prachtige momenten die je weer meeneemt in je verdere carrière, maar ook voor Oranje in de toekomst. Gravenberch is de afgelopen weken al veel besproken. Hij heeft aangegeven dat hij veel kijkt naar Frenkie de Jong. Gravenberch heeft de techniek, het overzicht en hij heeft de rust in zijn spel gekregen. Dit zijn twee spelers waar het Nederlands elftal echt wel mee vooruit kan.”

“We hebben fantastische aangevers”, zo gaat Vink verder over de aanvallers. In dat opzicht besteedt hij aandacht aan Calvin Stengs (AZ) en Cody Gakpo (PSV). Eerstgenoemde speelde al twee interlands voor Oranje. “Stengs komt weer in zijn normale doen, hij was het even een tijdje kwijt. Misschien krijgt iets te gemakkelijk lof, maar hij wordt steeds sterker en beter. Hij is weer bepalend en beslissend, met snel voetenwerk in de kleine ruimte. Gakpo is de laatste tijd enorm goed bezig. Er wordt over gesproken dat hij een kans bij Oranje zou moeten krijgen. Hij heeft een fantastische versnelling en is enorm doelgericht, maar kan ook een assist geven. Hij is een klein fenomeen aan het worden." Gakpo was dit seizoen namens PSV reeds goed voor zeven doelpunten in tien wedstrijden.