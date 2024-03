Atalanta laat mede dankzij doelpunt Koopmeiners niets heel van matig Napoli

Atalanta heeft zaterdagmiddag drie belangrijke punten overgehouden aan het uitduel met regerend landskampioen Napoli: 0-3. In Stadio Diego Armando Maradona waren Aleksey Miranchuk, Gianluca Scamacca en Teun Koopmeiners verantwoordelijk voor de doelpunten namens La Dea. Door de knappe uitzege doet Atalanta uitstekende zaken in de strijd om Europees voetbal.

Bij de thuisploeg stond sterspeler Victor Osimhen in de punt van de aanval. De andere smaakmaker, Khvicha Kvaratskhelia, ontbrak in de wedstrijdselectie van Napoli wegens een spierblessure. Op de flanken koos trainer Francesco Calzona voor Matteo Politano en Giacomo Raspadori. Laatstgenoemde werd in de rust vervangen door voormalig FC Groningen-aanvaller Cyril Ngonge.

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini kon in Napels geen beroep doen op Belgisch international Charles De Ketelaere. Koopmeiners, die afgelopen week geblesseerd afhaakte bij het Nederlands elftal, was nog niet fit genoeg voor een basisplaats en zat op de bank naast Mitchel Bakker. Aanvoerder Marten de Roon en Hans Hateboer stonden wel aan de aftrap.

Al na drie minuten wist Atalanta-spits Miranchuk voor gevaar te zorgen. De Rus ontving de bal op de rand van het zestienmetergebied, maar zag zijn inzet uiteindelijk op de rechterpaal belanden. Ruim twintig minuten later was het wel raak voor de bedrijvige Miranchuk.

In de 26ste minuut bracht Hateboer de bal met zijn hoofd terug in de vijandelijke zestien, waarna die via een tegenstander bij Mario Pasalic terechtkwam. De Kroaat behield het overzicht, waardoor Miranchuk alleen nog moest intikken: 0-1.

?????????????????? ? De bezoekers komen op voorsprong, nadat Hateboer de bal terugbrengt in de zestien: 0-1#ZiggoSport #SerieA #NapoliAtalanta pic.twitter.com/vnrM4ljawx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2024

Nog voor rust wist Atalanta de voorsprong te verdubbelen. Scamacca, die in het verleden nog onder contract stond bij PEC Zwolle en PSV, kreeg de kans om vanaf zestien meter vrij uit te halen: 0-2. Voor Scamacca betekende dat zijn zevende treffer in het huidige Serie A-seizoen.

???????????????? maakt er 2 van! ?? De spits twijfelt geen moment en schiet Atalanta vlak voor rust naar een comfortabele 2-0 voorsprong..#ZiggoSport #SerieA #NapoliAtalanta pic.twitter.com/68GlB5rCyl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2024

Even leek Napoli aan te zetten toen invaller Piotr Zielinski tien minuten na rust de paal raakte, maar vervolgens bleef meer gevaar van de thuisploeg uit. Na een uur spelen maakte Koopmeiners zijn entree. De veelbesproken Oranje-international, die verregaande belangstelling geniet van Juventus, was met een diagonale schuiver verantwoordelijk voor het slotakkoord: 0-3.

Door de ruime zege staat Atalanta, met nog een wedstrijd te goed, vijf punten los van Napoli, op de zesde plaats in de Serie A. Die positie geeft aan het eind van het seizoen recht op een plekje in de kwalificatie voor de Conference League. Nummer zeven Napoli moet inmiddels vrezen voor een jaar zonder Europees voetbal.

???????? ?????????????????????? ???? De middenvelder sluipt mee naar voren en gooit de wedstrijd in Napels in het slot: 0-3 ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliAtalanta pic.twitter.com/M91rClBkZf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties