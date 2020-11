‘Ik spreek Van der Sar en Overmars niet, er zijn dingen gebeurd in het verleden’

Wim Jonk vertrok eind 2015 bij Ajax, nadat er onenigheid was ontstaan in het zogeheten Technisch Hart over de te volgen koers in de Johan Cruijff ArenA. Het vertrok van de huidige coach van FC Volendam heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Jonk verklaart zondagochtend bij FOX Sports dat hij geen enkel contact meer heeft met de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars, voormalig ploeggenoten met wie hij bij Ajax intensief samenwerkte.

"Hoe is jouw relatie met Edwin van der Sar en Marc Overmars?", vraagt presentator Milan van Dongen in Goedemorgen Eredivisie. Een duidelijk antwoord van Jonk volgt al snel: "Die spreek ik niet", aldus de voormalig international van Oranje. "Daar heb je ook geen behoefte aan ook?", vraagt analist Hans Kraay junior. "Daar heb ik geen behoefte aan, nee", zegt Jonk vervolgens op stellige wijze. "Er zijn wel dingen gebeurd in het verleden, daar hadden wij (wijst naar Marciano Vink, red.) het straks ook over, dingen die gebeuren in je leven als trainer of een andere rol die je hebt."

Schuurs gaat in op transfergerucht: 'Vergelijking met De Ligt is onterecht'

"Dan kom je dingen tegen en dan gebeurt er van alles in de jungle van het voetbal", blikt Jonk terug op zijn dienstverband als onder meer hoofd jeugdopleiding bij Ajax. "Met allerlei politieke spelletjes, er is al van alles over gezegd. Maar het gebeurt je wel en vaak is het onrecht en wat je er allemaal van vindt. Maar het zijn wel de dingen die gebeuren in het voetbal." Kraay junior vraagt vervolgens wat Jonk het meeste pijn doet wat betreft zijn periode bij Ajax, maar Jonk blijft daarover op de vlakte. "Ik heb dat achter me gelaten, Hans. Ja, want ik kan daar niks meer mee. Ik heb nu dagelijks plezier op het veld bij FC Volendam in een prachtige rol als trainer die ik ben aangegaan. En daar haal ik nu mijn energie uit."

Kraay junior wil vervolgens weten wat Jonk doet als hij Van der Sar of Overmars toevallig tegenkomt. "Ik kom die mensen niet tegen", is het duidelijke antwoord van de Volendam-coach. "Als we bij Jong Ajax spelen zie ik ze niet. Vorig jaar was wel even spannend, dat was de eerste keer dat ik bij Ajax terugkwam, na jaren. Dit jaar heb ik daar helemaal niet aan gedacht ook", verwijst Jonk naar het uitduel van FC Volendam met Jong Ajax van vorige week maandag, een wedstrijd die in een 1-1 gelijkspel eindigde.