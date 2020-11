Van Hanegem: ‘De realiteit is dat het een vervelend verhaal begint te worden’

Het loopt voorlopig op zijn zachtst gezegd nog niet bij Barcelona en de Catalanen gingen afgelopen zaterdag op bezoek bij Atlético Madrid met 1-0 onderuit. Trainer Ronald Koeman beleeft met de Spaanse topclub de slechtste seizoensstart in 29 jaar en bezet momenteel de twaalfde plaats in LaLiga. Willem van Hanegem constateert dat het een ‘vervelend verhaal’ begint te worden voor Koeman bij Barcelona, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Kijk naar Ter Stegen van Barcelona. Die dacht waarschijnlijk nadat Duitsland eerder in de week helemaal kleurenblind was getikt door Spanje: ik ga het nu even laten zien, Neuer heeft straks een probleem. En dus stormde hij zaterdag veertig meter zijn doel uit tegen Atlético Madrid. Dat ging mis”, zo wijst Van Hanegem op de rol van Marc-André Ter Stegen bij de enige treffer van het duel, die van de voet van Yannick Carrasco kwam. “Het is de situatie waar Ronald Koeman in is beland. En dat vind ik jammer.”

“Ik had het leuk gevonden als Koeman het goed had gedaan in Barcelona, maar de realiteit is dat het een vervelend verhaal begint te worden. Ik hoop voor Koeman dat Messi in de winterstop naar Manchester City verkast. Want dat is een blok aan het been aan het worden in Barcelona, hoe erg het ook is om dat te moeten schrijven over een speler die zoveel mooie dingen heeft laten zien”, zo gaat de Kromme verder. Hij stelt dat bij een eventueel vertrek van Messi ruimte wordt gemaakt in de salarishuishouding om het elftal te versterken.

“Tegen Duitsland had Spanje één international van Barcelona: Sergi Roberto. En ik zou ook niet weten wie er nog meer opgeroepen zouden moeten worden, want het elftal is dolende”, schrijft Van Hanegem. “Messi naar Manchester City, waar Pep Guardiola natuurlijk niet heeft mogen bijtekenen omdat het zo geweldig gaat. Die moet Messi overhalen. Die ploeg gaat nu gewoon achteruit. Bovendien lopen ze maar te huilen bij de scheidsrechter. Ik vond het mooi hoe Spurs die wedstrijd (die met 2-0 gewonnen werd afgelopen zaterdag, red.) controleerde. En ik vond het mooi dat Steven Bergwijn er nog altijd gewoon is. Mensen schrijven die jongen te snel af.”