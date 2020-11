Driessen haalt vernietigend uit: ‘Een geintje dat 7,5 miljoen euro scheelt’

Nederland slaagde er woensdagavond niet in om de Final Four van de Nations League te bereiken. Weliswaar won de ploeg van bondscoach Frank de Boer met 1-2 van Polen, het bleek door de zege van Italië bij Bosnië-Herzegovina (0-2) niet genoeg voor groepswinst. Valentijn Driessen wijst in zijn column voor De Telegraaf vier hoofdschuldigen aan voor het mislopen van het lucratieve eindtoernooi.

De KNVB had 7,5 miljoen euro kunnen beschrijven als Oranje had deelgenomen aan de Final Four, weet Driessen. "Door wanbeleid rond de opvolging van Ronald Koeman door de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma en de commissarissen Jan Smit en Han Berger is Oranje de Final Four misgelopen", schrijft Driessen. "Een ’geintje’ dat de voetbalbond in deze financieel zo zware coronatijd minimaal 7,5 miljoen euro aan inkomsten scheelt."

Volgens de columnist van het dagblad heeft de KNVB veel te lang getreuzeld bij het aanstellen van een opvolger van Koeman, die op 17 augustus vertrok naar Barcelona. "Daarna kozen ze voor een uitgebreide sollicitatieprocedure met als speerpunt: de volgende bondscoach moest een Koeman 2.0 zijn. Het directieduo nam daarvoor alle tijd, terwijl negentien dagen later Polen op bezoek kwam voor de openingswedstrijd in de Nations League."

"Uit Zeist kwam de eeuwige dooddoener in sollicitatieprocedures: niet snelheid, maar kwaliteit is doorslaggevend. Alsof dit niet samen kan gaan. Als Frank Rijkaard en Peter Bosz kandidaat één en twee zijn en Frank de Boer nummer drie, dan vink je zo’n kandidatenlijstje binnen een dag af. Vervolgens doe je er twee dagen over om een akkoord te bereiken met De Boer en stel je hem op vrijdag 21 augustus aan; twee weken voor Nederland - Polen en zeventien dagen voor Nederland - Italië."

Het duurde uiteindelijk 37 dagen totdat De Boer werd aangesteld, becijfert Driessen. "Hoogma en Gudde betaalden de hoofdprijs. De flaters van Dwight Lodeweges (als interim-bondscoach, red.) tegen Italië waren het begin van het einde in de poulefase van de Nations League. Daarom is het directieduo verantwoordelijk. Samen met hun commissarissen Jan Smit en Han Berger. Zij bleven ook eeuwig op hun handen zitten na het vertrek van Koeman. Alle notie van urgentie ontbrak. Omdat gedeelde verantwoordelijkheid geen verantwoordelijkheid is, blijven Gudde, Hoogma, Smit en Berger rustig zitten na hun flaterfestival. Schrale troost: Gudde en Smit zwaaien na het EK in 2021 af bij de KNVB."