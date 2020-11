De beste drie spelers van Oranje waren ook helemaal niet zo goed

Het Nederlands elftal heeft woensdagavond in de laatste groepswedstrijd van de Nations League gewonnen van Polen. Dankzij een strafschop van Memphis Depay en een kopbal van Georginio Wijnaldum werd een 1-0 achterstand omgebogen in een 1-2 zege, al was het niet genoeg om als groepswinnaar te eindigen. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Polen

SPELER CIJFER Tim Krul 6,5 Hans Hateboer 4 Stefan de Vrij 5,5 Daley Blind 5,5 Patrick van Aanholt 4,5 Davy Klaassen 5 Frenkie de Jong 6,5 Georginio Wijnaldum 6 Calvin Stengs 6,5 Memphis Depay 5,5 Donyell Malen 5,5

Cijfers Oranje

Tim Krul: 6,5

Krul kon weinig doen aan het enige doelpunt dat hij incasseerde; de doelman keepte verder sterk en alert. Zo wierp hij zich in de twintigste minuut goed voor een voorzet van Przemyslaw Placheta en klemde hij de bal. Na een halfuur wist hij een voorzet van Placheta niet te klemmen; vervolgens blokkeerde Krul met een ferme sliding een voorzet van Arkadiusz Reca.

Hans Hateboer: 4

Het was de directe tegenstander van Hateboer, Kamil Jozwiak, die na vijf minuten plots de hele flank mocht bestrijken. Hij zette de rechtsback aan de zijlijn van de bal en sprintte uiteindelijk richting het doel van Oranje, om er eigenhandig 1-0 van te maken. Het was niet het enige ongelukkige moment van Hateboer. Na zeventien minuten ontving hij op een veelbelovende positie een mooie bal van Blind die hij niet wist te controleren; in de laatste minuut van de eerste helft leverde Hateboer een dramatische voorzet af, ondanks dat hij genoeg tijd had. Tien minuten na de pauze werd Hateboer vervangen door Dumfries.

OnsOranje staat achter, nadat Hans Hateboer de bal zomaar weggeeft, en Davy Klaassen het niet meer kan herstellen... Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

Stefan de Vrij: 5,5

In defensief opzicht kwamen de grootste fouten niet van De Vrij, maar hij was op enkele momenten te passief en verleende te weinig steun aan zijn ploeggenoten. Zo verleende hij geen dekking bij de 1-0 en greep hij niet in toen Placheta na een kwartier naar binnen stak en de paal trof, ondanks dat hij daar wel de gelegenheid toe had. Als De Vrij op het middenveld opdook, was hij van grotere waarde: hij schoof meermaals goed in, dekte door en droeg bij aan de opbouw van Oranje.

Daley Blind: 5,5

Toen Jozwiak het zestienmetergebied van Oranje betrad in de aanloop naar de 1-0, probeerde Blind de linksbuiten van de bal te zette. Maar in plaats van Jozwiak buitenom te dwingen, sneed hij binnendoor en liet hij zich foppen. Blind had met name in de eerste helft de nodige moeite met de gladde grasmat en gleed meermaals uit. In balbezit deed Blind het wel goed: zo leverde hij op slag van rust een mooie lange bal richting Depay, die er niet in slaagde het leer te controleren in het strafschopgebied. Blind, die in de slotfase werd gewisseld voor Luuk de Jong, speelde een sterke tweede helft en had de meeste balcontacten (93), passes (83), geslaagde passes (76) en passes op de helft van de tegenstander (49) bij Oranje.

Patrick van Aanholt: 4,5

Van Aanholt oogde defensief kwetsbaar. De linksback, die in deze interlandperiode voor het eerst in de basis stond, was nergens te bekennen toen zijn man Przemyslaw Placheta na een kwartier binnendoor ging in het strafschopgebied en hard tegen de paal schoot. Kort daarna ontstond een soortgelijk moment en voerde Van Aanholt wel een tackle uit op Placheta, maar die was niet op de bal en hij kon een gevaarlijke voorzet niet voorkomen. In aanvallend opzicht maakte Van Aanholt ook lang niet altijd goede of logische keuzes. De Boer haalde hem in de zeventigste minuut naar de kant voor Owen Wijndal.

Davy Klaassen: 5

Nadat Hateboer voorafgaand aan de 1-0 van de bal werd gezet door Jozwiak, was de hoop gevestigd op Klaassen om de aanvaller af te stoppen. Hij kwam echter duidelijk snelheid tekort. Klaassen werd in de twaalfde minuut na een goede loopactie bediend door een mooie pass van Depay, maar kreeg zijn voet niet tegen de bal toen hij opdook voor het Poolse doel. Klaassen liet geen onuitwisbare indruk achter en maakte twintig minuten voor tijd plaats voor Donny van de Beek.

Georginio Wijnaldum: 6

Na zijn twee doelpunten tegen Bosnië-Herzegovina kwam Wijnaldum als nummer tien opnieuw tot scoren tegen Polen, nadat zijn kopbal uit een corner van Steven Berghuis werd getoucheerd. Bovendien was het Wijnaldum die de strafschop verdiende waaruit Depay de stand in evenwicht bracht. Hij was niet in al zijn aanvallende acties gelukkig - in de openingsfase werd de aanvoerder gelanceerd door een mooie steekpass Van Aanholt, maar zijn schot was niet krachtig genoeg - maar uiteindelijk leverde Wijnaldum wel een grote bijdrage aan de wederopstanding van Oranje. Een kleine twintig minuten voor tijd legde hij de bal nog goed klaar voor Depay, voordat de aanvaller in het zijnet schoot

Georginio Wijnaldum bezorgt OnsOranje een WEERGALOZE comeback?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

Frenkie de Jong: 6,5

Waar veel spelers van Oranje grossierden in slordigheden, was De Jong relatief zeker aan de bal en zuiver in de passing. Een uitzondering daarop was zijn onvermogen om de bal te controleren na een mooi wippertje van Depay, tien minuten voor de rust, waardoor een goede kans uitbleef. Kort daarna schoot De Jong uit de korte hoek tegen de keeper aan, nadat hij een steekpass van Stengs slim liet lopen voor Malen. De Jong won veel van zijn duels op het middenveld en leek een van de weinige spelers van Oranje die qua snelheid meekon met de Polen, al was hij na de rust weinig te bekennen.

Calvin Stengs: 6,5

De wedstrijd van Stengs was er een van twee gezichten. Heerlijke passes wisselde hij af met slordig balverlies of riskante overtredingen, maar de hoogtepunten mochten er zijn: in de dertiende minuut leverde hij een messcherpe voorzet op Malen die tot een gevaarlijke kopbal leidde en zes minuten voor de rust verstuurde Stengs een goede breedtepass aan Malen voorafgaand aan een kans van Frenkie de Jong. In de tweede helft was Stengs wat minder zichtbaar en de buitenspeler van AZ werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Steven Berghuis.

Ruud Gullit vergeleek Calvin Stengs met Hakim Ziyech en bij deze actie zie je precies waarom! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

Memphis Depay: 5,5

Vol overtuiging schoot Depay zijn strafschop binnen, veertien minuten voor tijd. Toen het moest, leverde de aanvaller. Depay bereidde daarvoor al meerdere kansen voor ploeggenoten voor. Zo zette hij Klaassen na elf minuten vrij voor het doel met een mooie boogbal, stond hij met een sprint binnendoor aan de basis van een mogelijkheid van Wijndaldum in minuut 25 en bediende hij De Jong, die de bal over de verdediging niet kon controleren. Maar even zo vaak, of misschien wel vaker, liet Depay een bal onder de voet glippen of voerde hij acties te ver door; toen hij kort voor rust zelf uithaalde, produceerde de aanvaller niet meer dan een rollertje. In de tweede helft haalde de keeper een inzet uit de hoek. Van de acht voorzetten van Depay slaagde er maar één.

Donyell Malen: 5,5

Malen maakte zijn eerste minuten van deze interlandperiode. De aanvaller van PSV had in de openingsfase veel meer moeten halen uit een goede kopkans na een scherpe voorzet van Stengs: hij kopte de bal van dichtbij naast. Na 32 minuten schoot de buitenspeler hoog over. Een goede pass van Malen resulteerde vlak voor de pauze in een kans van Frenkie de Jong. Twaalf minuten voor tijd maakte Malen een goede actie door buitenom te gaan en een scherpe voorzet af te leveren, maar voor een linksbuiten van Oranje was zijn toegevoegde waarde vrij beperkt.