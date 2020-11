‘Ik vind Davy Klaassen nu zelfs onmisbaar in het Nederlands elftal’

Davy Klaassen maakte woensdag tegen Spanje (1-1) zijn rentree in het Nederlands elftal na een jarenlange afwezigheid. De middenvelder van Ajax kwam na 45 minuten spelen binnen de lijnen bij Oranje en speelde een rol bij de gelijkmaker van Donny van de Beek. Volgens voetbalcommentator Mark van Rijswijk zorgde het inbrengen van Klaassen ervoor dat het beter ging lopen bij het team van bondsoach Frank de Boer, terwijl Kees Kwakman ook andere belangrijke redenen zag.

Volgens Van Rijswijk zorgde het inbrengen van Klaassen voor het grootste verschil in de tweede helft. “Het klinkt heel gek, omdat hij heel lang niet meer in het Nederlands elftal heeft gespeeld. Maar het stond wel op een of andere manier logisch op het middenveld", zegt hij bij Voetbalpraat. "Een speler wel of niet hoort niet zo’n verschil te maken. Bij PAOK - PSV (4-1 nederlaag) deed Pablo Rosario na rust niet mee en ik denk wel dat dat een factor is. Zo bepalend zou Davy Klaassen niet moeten zijn in het Nederlands elftal, dat hij zó’n verschil maakt.”

Tafelgenoot Leo Driessen merkt op dat een goede speler op het middenveld wel ‘voor evenwicht’ zorgt. “Ik vond dat vooral het middenveld veel beter stond met Klaassen. Dumfries kwam goed in zijn kracht te spelen, maar dat komt doordat het middenveld beter stond”, reageert Van Rijswijk bij het voetbalpraatprogramma van FOX Sports. “Er waren wel meerdere spelers die daar voor zorgden: Denzel Dumfries en Stefan de Vrij”, stelt Kwakman. “Ze namen ook wat meer risico met het druk zetten. Dat zei De Boer ook na afloop. Maar dat kwam ook voort uit het tegendoelpunt, waarbij Joël Veltman niet doordekte.”

Klaassen geniet van terugkeer Nederlands Elftal: 'Hoop nooit opgegeven'

Driessen vindt ook dat Klaassen een goede indruk maakte tegen Spanje. De voetbalcommentator is van mening dat de 27-jarige middenvelder onlangs als een completere speler is teruggekeerd bij Ajax. “Klaassen moest in Duitsland tegen zijn natuur in voetballen en daar heeft hij heel veel geleerd. Bij Werder Bremen was hij een heel belangrijke speler in taken die hij bij Ajax veel minder hoefde te doen”, legt hij uit. “Daar moest hij ook verdedigen. Nu is hij sterker en beter geworden doordat hij weet wat het is om ook achterom te kijken. Dat hoef je bij Ajax nooit te doen, in de jeugd zeker niet en in de Nederlandse competitie ook amper. Maar dat heeft hij bij Werder Bremen extra opgepikt. En dat zie je nu. Ik vind hem zelfs onmisbaar nu in het Nederlands elftal.”

Presentator Milan van Dongen vraagt zich af of Klaassen in Oranje een betere optie is dan Marten de Roon. “Want hij heeft meer scorend vermogen dan De Roon. Misschien is zijn basistechniek ook beter”, aldus Van Dongen, die antwoord krijgt van Van Rijswijk: “Je hoort nu veel de vraag waarom hij vorig seizoen niet werd opgeroepen in plaats van De Roon. Als je kijkt naar het succes van Atalanta in de Serie A en de Champions League en de rol die De Roon daarin heeft gespeeld, en als je dat dan vergelijkt met het seizoen van Werder Bremen, dan vind ik het begrijpelijk. Dat geldt nu nog steeds. Als De Roon straks weer basisspeler is bij Atalanta dat meedoet om de Serie A-titel, dan vind ik dat je niet te snel moet zeggen dat een basisspeler in de Eredivisie al veel verder is dan De Roon. Het is gewoon een serieuze optie erbij.”

De beste speler aan de zijde van Oranje was een van de invallers

Davy Klaassen kreeg een 7,5 voor zijn invalbeurt tegen Spanje. Lees artikel

Kwakman denkt dat Klaassen in het Nederlands elftal een andere rol kan vervullen dan De Roon. “Je zag bij een aantal wedstrijden dat Frenkie de Jong echt vastgezet werd en dat de opbouw dan via De Roon moest gaan. Dat was ook het geval bij de uitwedstrijd tegen Bosnië (0-0, red.). Als je dan iemand anders hebt, zoals Klaassen die ook verdedigend zijn mannetje staat en ook de ballen tussen de linies in kan spelen... Je merkte toen echt dat je opbouwend achteruit ging als De Roon daarin de lijnen moet uitzetten.”

Van Dongen merkt op dat De Roon bruikbaarder is tegen grote tegenstanders die Nederland onder druk zetten, omdat hij De Jong kan ontlasten. “Zoals bijvoorbeeld tegen Italië. Toen werd Nederland hoog vastgezet en kon De Jong eronderuit voetballen.” Kwakman: “Daar houdt De Jong ook het meest van. Real Betis deed dat laatst ook, die gingen ook wat hoger druk geven. Toen had hij ook weer een paar geweldige versnellingen. Dus dat moet de bondscoach elke keer weer afwegen.”