De beste speler aan de zijde van Oranje was een van de invallers

Het Nederlands elftal heeft woensdagavond geremiseerd tegen Spanje. In de Johan Cruijff ArenA werd het 1-1 door doelpunten van Sergio Canales en Donny van de Beek. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens 45 minuten meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Spanje

SPELER CIJFER Marco Bizot 6,5 Hans Hateboer 5 Joël Veltman 6 Daley Blind 7 Owen Wijndal 7,5 Georginio Wijnaldum 7,5 Donny van de Beek 6,5 Frenkie de Jong 7,5 Steven Berghuis 5,5 Luuk de Jong 5 Memphis Depay 5 Denzel Dumfries (’45) 8 Stefan de Vrij (’45) 7,5 Davy Klaassen (’45) 7,5 Calvin Stengs (’45) 7

Cijfers Oranje

Marco Bizot: 6,5

“Als Bizot dit terugziet, zal hij denken dat hij meer had kunnen doen”, zei analist Pierre van Hooijdonk over het openingsdoelpunt van Sergio Canales. “Deze bal kan er wel in, maar de bal rolt meer dan een meter van de paal binnen.” Bizot stak een voet uit, maar kwam net niet bij de bal. Op slag van rust stompte de debutant een hoekschop van Spanje niet heel overtuigend weg, maar hij pareerde wel een inzet van Álvaro Morata en leverde meerdere goed aangesneden uittrappen in de eerste helft. Na de pauze hield Bizot een inzet van Héctor Bellerín uit de linkerhoek en had hij een schot van invaller Adama Traoré klemvast.

Hans Hateboer: 5

Het optreden van Hateboer bleef beperkt tot één helft. Een grootse indruk maakte hij daar niet in. De rechtsback won een van zijn drie duels en leverde twee voorzetten: een redelijke en een zwakke. Op slag van rust schatte Hateboer een situatie verkeerd in, waardoor er plots veel ruimte aan zijn flank ontstond en Asensio vrij opdook. Het gevaar bleef uiteindelijk beperkt. Van zijn vervanger Dumfries ging meer dreiging uit in de tweede helft.

Denzel Dumfries: 8

Dumfries kan terugkijken op een overwegend puike invalbeurt. Mooi om te zien was hoe hij zich twaalf minuten na zijn invalbeurt vol overgave voor een schot van Marco Asensio stortte. Niet veel later leidde een fout van Dumfries echter bijna tot een tegendoelpunt: na slecht uitverdedigen nam Spanje de bal over in de as van het veld en kreeg Koke een goede schietkans. De bal vloog maar net over het doel van Bizot. Halverwege de tweede helft werd de rechtsback aan de flank weggestuurd door Stengs, waarna Dumfries goed handelde: hij sprintte naar voren, bleef rustig en zocht de vrijstaande Depay uit. Door een stuit was het echter een moeilijke bal voor Depay. Vlak voor het einde van de wedstrijd creëerde de PSV'er ook een kans voor Luuk de Jong. Als de pass van Dumfries íéts strakker was geweest, had Oranje wellicht gewonnen.

Joël Veltman: 6

Vlak voordat Morata de beslissende pass gaf in de voorbereiding op het openingsdoelpunt van Spanje, was het Veltman die naliet om door te dekken en doelpuntmaker Sergio Canales uit het oog verloor. Afgezien van dat incident waren zijn verdedigende acties solide. Zo dekte hij halverwege de eerste helft juist wel goed door en veroverde hij de bal op het middenveld; na verkeerd instappen van Blind ontnam hij Morata de bal rond het strafschopgebied in een één-op-één-duel. Acht minuten voor tijd onderschepte hij een potentieel dreigende steekpass van de Spanjaarden.

OnsOranje komt op achterstand tegen Spanje, na zwak werk van onder meer Joël Veltman... ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

Stefan de Vrij: 7,5

In de tweede helft maakte De Vrij zijn entree als vervanger van Frenkie de Jong. Op de invalbeurt van de centrumverdediger viel weinig aan te merken. Met een stevige tackle zette hij invaller Ferrán Torres van de bal; twaalf minuten voor tijd kwam een goede lange bal van De Vrij terecht bij Depay, die meteen een kans kreeg en op de keeper schoot.

Daley Blind: 7

Al na vijf minuten kwam Blind binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Nathan Aké. Zijn verdedigende acties kenden wisselend succes. Kort na zijn entree liet hij zich in de luren leggen door Morata; op slag van rust stapte hij zonder succes in richting Héctor Bellerín, waarna een gevaarlijke situatie ontstond. In de opbouw was Blind van belang. Met een mooie bal over de defensie vond hij Van de Beek in het strafschopgebied in de eerste helft; niet veel later stuurde hij ook een goede pass vooruit richting Wijndal. Twee minuten voor het einde van de wedstrijd kwam een heerlijke pass van Blind, die toen de aanvoerdersband droeg, terecht bij Van de Beek en daar ontstond een schietkans van invaller Ryan Babel uit.

Owen Wijndal: 7,5

De linksback van AZ speelde met aanzienlijk meer zelfvertrouwen dan gedurende zijn debuutwedstrijd tegen Mexico van september. Wijndal hield de bal onder druk goed bij zich of vond een juiste oplossing en verleende assistentie aan het middenveld door door te dekken. Fraai was de wijze waarop hij Gerard Moreno in de openingsfase het bos instuurde of een kaats van Álvaro Morata doorzag op een potentieel gevaarlijk moment. Zijn voorzetten waren vaak ondermaats, maar het was juist een voorzet van Wijndal die leidde tot de 1-1. Wat ook niet onderschat mag worden, was de wijze waarop hij vóór zijn voorzet de bal aannam na een goede pass van Klaassen.

Georginio Wijnaldum: 7,5

De woensdag dertig jaar geworden middenvelder, die door de absentie van Virgil van Dijk de aanvoerdersband droeg, viel op met enkele geslaagde, langdurige rushes op de helft van Spanje. Hij boekte daarmee terreinwinst voor Oranje. Ook in defensief opzicht was de balvaste Wijnaldum belangrijk, zoals toen hij een aanval van Spanje smoorde in het strafschopgebied van Oranje. Hoogtepunt was een fraaie pass op Wijndal na 25 minuten spelen. Wijnaldum werd in de pauze gewisseld door De Boer.

Davy Klaassen: 7,5

Dat het spel van Oranje een stuk soepeler liep in de tweede helft, kwam mede door de entree van Klaassen. De middenvelder van Ajax kwam na de pauze binnen de lijnen voor Wijnaldum. Afgezien van een ongelukkig moment in verdedigend opzicht - hij verloor Morata uit het oog in het strafschopgebied - was Klaassen een toegevoegde waarde. Zijn openingen, zowel naar Wijndal als naar Dumfries, waren zorgvuldig; voorafgaand aan de gelijkmaker kreeg hij de bal bijvoorbeeld op verdienstelijke wijze bij Wijndal. Klaassen speelde de bal vaak snel vooruit en dat kwam het spel van Oranje ten goede.

Donny van de Beek: 6,5

Met Wijnaldum en Frenkie de Jong naast zich moet Van de Beek voor de aanvallende impulsen zorgen vanuit het middenveld. Aanvankelijk was zijn aandeel daarin te beperkt. Van de Beek hield de bal weliswaar goed bij zich, maar soms ook iets te lang, in plaats van mogelijkheden te herkennen om ploeggenoten vrij te spelen. Aan het begin van de tweede helft bracht hij Oranje echter op gelijke hoogte met een overtuigend schot in de linkerhoek. In de aanloop naar dat doelpunt was het tevens Van de Beek die de bal goed bij zich hield op het middenveld en Klaassen bediende. Voorafgaand aan een van de laatste kansen van de wedstrijd voor Babel hield Van de Beek de bal goed bij zich.

GOAL OnsOranje! Donny van de Beek pakt hem ineens uit de stuit! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

Frenkie de Jong: 7,5

Zijn eerste actie was ongelukkig – een verspeelde bal op het middenveld in de eerste minuut – maar dat was geen voorbode van zijn optreden. De Jong stak in grootse vorm: hij toonde zich fel op het middenveld en stoorde in de opbouw van Spanje, speelde ploeggenoten vrij en leverde altijd een bijdrage aan de opbouw, ook als hij onder druk stond. Hoogtepunten waren zijn pass op Depay met een beweging achter het standbeen, zijn voorbereiding van een goede schietkans van Luuk de Jong na twintig minuten, een goede pass aan de zijlijn om Hateboer te lanceren ietsje later en een heerlijke bal over de verdediging richting de vrijstaande Van de Beek, die echter buitenspel bleek te staan.

Frenkie de Jong met hét hoogtepunt van OnsOranje in de eerste helft tegen Spanje! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

Steven Berghuis: 5,5

De bijdrage van Berghuis was vooral dat hij het spel verlegde naar de linkerflank met lange ballen op Wijndal. Enkele daarvan waren fraai afgemeten en kwamen aan op de plek van bestemming, maar het was desondanks een beperkte bijdrage van de buitenspeler. Misschien komt het ook omdat hij werd overgeslagen door zijn ploeggenoten. Halverwege de wedstrijd werd de aanvoerder van Feyenoord afgelost door Calvin Stengs.

Calvin Stengs: 7

De meeste acties van de invaller waren gelukkig. Zo was het een goede keuze om voorafgaand aan de 1-1 de voorzet van Wijndal te laten lopen, omdat Van de Beek daardoor de gelijkmaker kon binnenprikken. Enkele minuten later viel Stengs in positief opzicht op met een goede steekpass aan de rechterflank op mede-invaller Dumfries. De goede ballen van Stengs op Dumfries werden een patroon, want hun wisselwerking bleef als een geoliede machine. Halverwege de tweede helft stuurde hij de rechtsback weg met een scherpe pass langs de zijlijn. Het resulteerde in een grote kans voor Depay. Kort voor het laatste fluitsignaal stond Stengs met een goede pass op Dumfries aan de basis van een kans van Luuk de Jong, maar de spits was niet gelukkig.

Luuk de Jong: 5

De spits van Oranje is afhankelijk van de toevoer vanaf de zijkanten, maar goede voorzetten ontving hij niet vaak. Desondanks probeerde De Jong met name in de eerste helft betrokken te blijven bij het spel: hij zakte ver terug om het verdedigende werk op te knappen als Depay voorin bleef en stoorde vaak in de Spaanse opbouw door te jagen op de keeper van Spanje. Na de pauze was hij minder prominent, al kreeg De Jong vlak voor tijd een grote kans om Oranje de zege te bezorgen. Na een pass van Dumfries kreeg De Jong de bal niet goed mee en was de kans al gauw verkeken.

Memphis Depay: 5

Depay liet glimpen zijn van zijn kwaliteiten, bijvoorbeeld door fraai weg te draaien bij Koke of de bal knap mee te geven aan Wijnaldum in minuut 27. Met name in de eerste helft liet hij echter ook na om ploeggenoten te bedienen, ondanks dat die zich in een goede positie bevonden: hij zag bijvoorbeeld Wijndal meerdere keren niet staan. In zijn passeeracties was Depay lang niet altijd gelukkig. Na de pauze kreeg Depay enkele kansen om te scoren en met name zijn schotkans na voorbereidend werk van Dumfries had een doelpunt moeten opleveren. Depay had echter te veel tijd nodig en zijn schot was niet goed genoeg.