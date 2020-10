Opmerkelijk audiofragment uit Barcelona - Real Madrid geeft Koeman gelijk

Spaanse media raken niet uitgesproken over het duel tussen Barcelona en Real Madrid, dat zaterdag in een 1-3 overwinning voor laatstgenoemde eindigde. Onderwerp van gesprek is scheidsrechter Juan Martínez Munuera, die met een strafschop voor Real Madrid een bepalende rol in El Clásico had. Een door Deportes Cuatro gevonden audiofragment uit de wedstrijd werpt nieuw licht op de zaak.

Na ruim een uur spelen kreeg Real Madrid bij een 1-1 stand een strafschop van Munuera, die zag dat Sergio Ramos door Barcelona-verdediger Clément Lenglet bij het shirt werd gepakt. Ronald Koeman protesteerde na afloop fel tegen die beslissing: de trainer van Barça vindt dat Ramos in eerst instantie een overtreding beging op Lenglet. Scheidsrechter Munuera liet het duel tussen Ramos en Lenglet aanvankelijk lopen, maar werd door de VAR naar de zijlijn gehaald en besloot vervolgens tot een penalty.

Koeman zal het audiofragment dat nu is opgedoken met veel interesse beluisteren. Te horen is hoe de assistent-scheidsrechter via zijn headset aan Munuera meldt: '¡Ramos agarra primero la camiseta!' Dat betekent zoveel als: 'Ramos pakt als eerst het shirt vast!' Munuera zal het advies van zijn grensrechter hebben meegenomen, maar besloot na het bekijken van de beelden toch een strafschop toe te kennen.

Barcelona is witheet over de genomen beslissing. De Catalanen hebben de opnames uit de video operation room, waar de VAR zit, opgevraagd bij de Spaanse voetbalbond. In Spaanse media kreeg Manuera maandag felle kritiek, onder meer vanwege zijn vermeende banden met Real Madrid. De Catalaanse krant Sport dook in het verleden van Munuera en concludeert dat hij zijn hele leven al affectie heeft voor de Koninklijke.