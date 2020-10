Sport opent aanval op ‘Real Madrid-familie’: incidenten met Frenkie en Luuk

Het optreden van scheidsrechter Juan Martínez Munuera tijdens de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid (1-3) van zaterdag blijft de gemoederen bezighouden in Spanje. Maandagochtend opent Sport de aanval op de arbiter, die 'verschrikkelijk' zou hebben gefloten in het Camp Nou. De Catalaanse sportkrant duikt in het verleden van Munuera en concludeert dat hij zijn hele leven al affectie heeft voor Real Madrid.

Bij een 1-1 stand kende de scheidsrechter een strafschop toe aan Real Madrid, toen Sergio Ramos bij een vrije trap aan het shirt werd getrokken door Clément Lenglet. Trainer Ronald Koeman liet al blijken het niet eens te zijn met de beslissing: hij stelde dat Ramos eerst een overtreding op Lenglet beging in het strafschopgebied. Scheidsrechter Martínez Munuera miste het duel in eerste instantie, maar gaf na het bekijken van de beelden alsnog een strafschop. Die werd uiteindelijk benut door Ramos zelf.

Twee momenten uit de wedstrijd worden uitgelicht door 'Sport': de tackle van Casemiro op Lionel Messi die geen strafschop opleverde (vanaf minuut 5:38) en de door Real Madrid verkregen penalty (7:36)



Sport vindt dat de penalty nooit toegekend had mogen worden en grijpt el Clásico aan om nader in het verleden van de scheidsrechter te duiken. "Dat deze scheidsrechter Real Madrid helpt, is niets nieuws. Denk aan Real Madrid - Getafe, vorig seizoen", schrijft de krant, doelend op de onderlinge competitiewedstrijd op 2 juli, een belangrijk duel op weg naar de landstitel. Real Madrid won toen met 1-0 door een strafschop van Ramos. Destijds kende Martínez Munuera in de slotfase een strafschop toe aan Real Madrid na contact tussen Dani Carvajal en Mathías Olivera.

Zondag werden Martínez Munuera en zijn vader verwacht als gasten bij een duel tussen Villajoyosa CF en Crevillente Deportivo op het vierde van Spanje. Ze kwamen echter niet opdagen; volgens Sport koos Martínez Munuera ervoor om te 'schuilen' na zijn controversiële optreden van zaterdag. De krant sprak met een werknemer van de amateurclub Atlético Jonense, die de familie Martínez al zijn hele leven kent. De familie zou de liefde voor Real Madrid nooit onder stoelen of banken hebben gestoken.

Het scheidsrechtersvak wordt niet alleen beoefend door Juan Martínez Munuera, maar ook door zijn vader en broer. Samen maken ze echter deel uit van een echte 'Real Madrid-familie', aldus de krant. Vader Juan Ramón is een van de oprichters van een lokale fanclub van Real Madrid, Los Amigos de Benidorm. Martínez Munuera senior floot zelf wedstrijden op het derde niveau. "Het is bekend dat hij meerdere wedstrijden floot met een Real Madrid-shirt onder zijn scheidsrechterskleding", aldus Sport. Zijn zoon Juan zou gekscherend de 'zoon van de Ultras Sur', een fanatieke supportersbeweging van Real Madrid, worden genoemd.

"Juan Ramón mag trots zijn, want zijn andere zoon Miguel was een van de assistent-scheidsrechters in de Clásico die Real Madrid won dankzij het optreden van zijn zoons en van de VAR", vervolgt de krant vol cynisme. Hoofdscheidsrechter Juan, in het dagelijks leven werkzaam als politieagent, fluit al elf jaar. "Barcelona kent hem goed, zeker sinds hij vorig seizoen de wedstrijd leidde waarin Barcelona werd uitgeschakeld in de Copa del Rey tegen Club Athletic (1-0 op 6 februari, red.). Hij weigerde toen een strafschop te geven voor een overtreding op Frenkie de Jong." De Jong werd geduwd door Ander Capa bij een 0-0 stand; in de blessuretijd maakte Iñaki Williams de 1-0.

"Voor de oorsprong van de grieven hoef je niet verder terug te gaan dan het seizoen 2019/20. Barcelona kan zich twee cruciale momenten nog goed heugen", aldus de krant. Het gaat behalve de vermeende overtreding op De Jong ook om een afgekeurd doelpunt in de halve finale van de Spaanse Supercup tegen Atlético Madrid op 9 januari. Barcelona leek toen op een 2-1 voorsprong te komen toen Lionel Messi een bal meenam in het strafschopgebied en afrondde in de linkerhoek. Martínez Munuera annuleerde de treffer, door te stellen dat Messi de bal met de arm bespeelde.

Het afgekeurde doelpunt van Messi tegen Atlético Madrid is te zien vanaf minuut 1:55.



"De fouten die Martínez Munuera maakte in wedstrijden van Real Madrid, waren meestal in het voordeel van Real Madrid. In de wedstrijd tegen Sevilla (2-1 op 18 januari) keurde hij een doelpunt van Luuk de Jong af dat geldig leek. In de wedstrijd tegen Getafe (1-0 op 2 juli) werden momenten met Olivera en Carvajal verschillend beoordeeld, afhankelijk van in welk strafschopgebied ze plaatsvonden", aldus de Catalaanse krant. "Iets soortgelijks gebeurde in el Clásico. De scheidsrechter uit Alicante wilde een tackle van Casemiro op Messi niet terugzien, ondanks dat het een duidelijke overtreding was die Barcelona een penalty had kunnen opleveren, maar wilde het moment tussen Lenglet en Ramos wel terugzien."

Het afgekeurde doelpunt van Luuk de Jong is te zien vanaf minuut 3:48.