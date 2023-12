Koeman en Deschamps reageren op EK-loting: ‘Niet ongunstig, kon slechter’

Zaterdag, 2 december 2023 om 20:18 • Sam Vreeswijk

Ronald Koeman is niet ontevreden over de poule waarin het Nederlands elftal terecht is gekomen op het EK van volgend jaar in 2024. Tijdens de loting in Hamburg zaterdagavond werd bepaald dat Oranje het in de groepsfase op moet nemen tegen Frankrijk, Oostenrijk en de winnaar van play-off A. Dat laatste land zal Polen, Wales, Finland of Estland zijn. Bij de NOS reageerde Koeman op de loting.

“Op zich denk ik dat we niet ongunstig geloot hebben”, aldus de bondscoach. “Van Oostenrijk weten we niet zoveel. En je krijgt natuurlijk in maart het derde land. Maar al met al denk ik dat we niet slecht geloot hebben. Het had slechter gekund.”

Voorafgaand aan de loting leek Koeman er nog op te hinten niet te hopen dat Nederland bij Frankrijk in de poule zou komen. "Misschien moet je het niet denken. Want als je erover nadenkt, gebeurt het uiteindelijk ook", zegt hij daar lachend over. ”De landen in Pot 1 zijn allemaal sterk, maar de laatste jaren hebben we al zo vaak tegen Frankrijk gespeeld... Maar ja, we kunnen er niets aan veranderen.”

Nederland weet nu ook waar het de groepswedstrijden gaat spelen: in Leipzig, Berlijn en Hamburg. Niet zo dicht bij Nederland dus. “Ook dat hadden we liever anders gezien. Maar je weet dat je verder weg in Duitsland kan spelen. Ik denk dat het goed is dat het sowieso in Duitsland is, want dat geeft veel fans die daarheen gaan.”

Reactie Frankrijk

In gesprek met TF1 reageerde Didier Deschamps, bondscoach van Frankrijk, ook op de loting. “Het is een lastige loting omdat we Nederland uit Pot 3 hebben. Uiteraard kennen we hen goed. Het zal dicht bij elkaar liggen, al weten we nog niet wie onze derde tegenstander wordt. Op papier heeft Nederland meer kwaliteiten dan de play-offwinnaar. Oranje behoort, als ze compleet zijn, tot de beste landen van Europa. Oostenrijk is een team dat in de lift zit. Omdat ze fysiek sterk zijn, is het nooit prettig om tegen hen te spelen.”

Reactie Oostenrijk

Ralf Rangnick, sinds vorig jaar bondscoach van Oostenrijk, denkt dat de poule waar hij met zijn land in zit ‘een van de lastigere’ is. “Voor een klein land als het onze is dit een grote uitdaging. Alleen met Italië (uit Pot 4, red.) erbij had het nog zwaarder kunnen zijn. Nederland en Frankrijk zijn beide technisch sterk en ze beschikken over sterke spelers. We treffen in elk geval geen verdedigend ingestelde ploegen. Voor ons is dat goed”, zei hij bij de NOS.

“We willen de groepsfase doorkomen”, vervolgde Rangnick. “De gemiddelde leeftijd bij ons is bijna perfect, we spelen goed samen als team.”