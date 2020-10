Ajax groot nieuws in het buitenland: ‘They made VVV look like a pub team’

Ajax boekte zaterdag op bezoek bij VVV-Venlo de grootste zege ooit in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in De Koel met 0-13 en schreven zo historie. De grootste overwinning ooit in de Eredivisie was sinds 19 mei 1972 de 12-1-zege van Ajax op Vitesse en dat record is nu dus verbeterd. Het is de zevende keer in de Eredivisie-historie dat een club met een marge van minimaal tien goals verschil wint. Ook in het buitenland bleef de monsteroverwinning van het team van Erik ten Hag niet onopgemerkt.

In Italië wordt Atalanta alvast gewaarschuwd voor Ajax, dat dinsdag de tegenstander van het team van Gian Piero Gasperini in de Champions League is. “Pas op Atalanta! Ajax houdt zich niet in", benadrukt La Gazzetta dello Sport. De krant heeft ook lof voor Lassina Traoré, de eerste Ajax-speler sinds december 1985 die vijf keer scoorde in een Eredivisie-wedstrijd, en waarschuwt Atalanta voor 'de baby uit Burkina Faso'. “Atalanta mag wel oppassen voor de Amsterdamse voetbalmachine.”

The Sun is onder de indruk van the historic hammering in Venlo. Overigens is de 0-13 tegen VVV niet de grootste zege ooit van Ajax in een officieel duel. In 1984 won de Amsterdamse club al eens met 14-0 in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, van het Luxemburgse Red Boys Differdange. De Daily Mail looft 'the sensational 13-0 thrashing' van Ajax: ‘They made VVV-Venlo look like a pub team’.

Lisandro Martinez is geen fan van de lange trap van VVV-Venlo ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020

‘Goleada de record Guinness', zo schrijft Marca, een zege voor het Guinness Book Of Records. “De uitslag is des te opmerkelijker omdat Ajax wat wijzigingen doorvoerde met het oog op de Champions League. Erik ten Hag bracht Sean Klaiber, Antony, Jurgen Ekkelenkamp en Lassina Traoré met Atalanta in het vooruitzicht. Merkwaardig genoeg behaalde hij uiteindelijk de grootste zege in de historie van de Eredivisie.”

BILD schrijft: “VVV verliest met 0-13(!) van regerend landskampioen Ajax. THUIS! De eerste helft was al een debacle voor VVV (0-4), maar dan in een andere dimensie. Na de rode kaart van Christian Kum ging het heel erg snel.” Kicker wijst erop dat Klaas-Jan Huntelaar, voormalig spits van Schalke 04, als invaller tweemaal scoorde bei historischem Ajax-Schützenfest tegen 'het ongelooflijk passieve verdedigende VVV'.

“Ajax verpulvert VVV met 0-13”, schrijft BBC Sports. En bij Sky Sports valt te lezen: “De giganten van Ajax geven een pak slaag aan VVV.” Het Nieuwsblad kopt: "Historische aframmeling: Ajax verplettert VVV-Venlo met 0-13!” Halverwege leidde Ajax al met 0-4 en na een rode kaart voor Kum in de 51e minuut liep de score heel snel op. Naast de vijf doelpunten Traoré scoorde Jurgen Ekkelenkamp en Klaas-Jan Huntelaar ieder twee keer. De andere goals kwamen van Dusan Tadic, Antony, Daley Blind en Lisandro Martínez.