Vermoedelijke opstellingen Italië - Nederland: vier nieuwe namen bij Oranje

Na een nederlaag tegen Mexico en het teleurstellende gelijkspel tegen Bosnië & Herzegovina is de sfeer rondom het Nederlands elftal omgeslagen. De druk op de schouders van de kersverse bondscoach Frank de Boer is in korte tijd enorm gegroeid. Een overwinning is meer dan welkom, maar met de wedstrijd in de Nations League tegen Italië op het programma zijn de vooruitzichten weinig rooskleurig. Oranje moet bovendien vrezen voor een negatief record: voor het eerst in de 115-jarige geschiedenis kan de nationale ploeg vier wedstrijden op rij droog blijven staan.

Na het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach nam Dwight Lodeweges het stokje op interim-basis over. Van Polen werd met 1-0 gewonnen, maar in de Johan Cruijff ArenA was Italië vervolgens met 1-0 te sterk. Met de aanstelling van De Boer moest de lijn doorgetrokken worden die onder Koeman was ingezet. Na twee teleurstellende wedstrijden waarin niet eens gescoord werd door Oranje zwelt de kritiek aan. Net als elf jaar geleden scoorde Oranje al drie wedstrijden niet. Destijds ging het om confrontaties met Australië, Italië en Paraguay. Gezien de magere vorm waarin de nationale ploeg steekt en de tegenstander Italië, dat bekend staat om de sterke achterhoede, is het niet ondenkbaar dat een negatief record gevestigd gaat worden. Oranje heeft één geluk: aanvalsleider Memphis Depay is weer beschikbaar. De aanvoerder van Olympique Lyon was geschorst tegen Bosnië & Herzegovina, maar kan vanavond weer in actie komen.

Het ging de afgelopen dagen veelvuldig over de opstelling van het Nederlands elftal. In de bekende voetbalpraatprogramma’s zoals Studio Voetbal, Rondo en Veronica Inside kwamen trainers, voetballers en analisten aan het woord over welke elf zij het veld in Bergamo zouden insturen als zij het voor het zeggen zouden hebben. Bijna iedereen was het erover eens dat Steven Berghuis een kans in de basis verdient. De Feyenoord-aanvoerder maakte een sterke indruk met zijn invalbeurt tegen Mexico en de verwachting was daarom dat hij zou starten tegen Bosnië. De Boer koos echter voor Donyell Malen op de rechterflank en dat pakte niet uit zoals gehoopt. Na afloop gaf de keuzeheer aan dat hij ‘misschien’ beter voor Berghuis had moeten kiezen. De rechtsbuiten viel in tegen Bosnië en liet opnieuw goede dingen zien. Ondanks dat de Feyenoorder naar verwachting aan de aftrap verschijnt, zal dat niet het geval zijn voor Luuk de Jong. Het Algemeen Dagblad verwacht namelijk dat Depay in de punt van de aanval begint. Op de linkerflank raakt naar verwachting Quincy Promes zijn basisplaats kwijt ten faveure van Malen, die van de rechterflank naar links verhuist.

De vermoedelijke opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

Op het middenveld zijn Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong zeker van hun plek. Marten de Roon leek dat ook, maar hij liep in Bosnië tegen een gele kaart aan en omdat hij op scherp stond is hij geschorst voor vanavond. De Roon heeft de Oranje-selectie maandag verlaten en De Boer riep geen vervanger op. Volgens De Telegraaf is Donny van de Beek de logische vervanger van de Atalanta-middenvelder. Andere opties zijn Teun Koopmeiners en Kevin Strootman. Laatstgenoemde speelde bijna een jaar geleden zijn 46ste en laatste interland toen hij inviel tegen Estland. Koopmeiners maakte tegen Mexico zijn debuut en deed dat volgens De Boer naar behoren. “Teun heeft het in mijn ogen redelijk tot goed gedaan tegen Mexico. Donny is meer offensief ingesteld. Jullie zien wel wie het wordt”, aldus De Boer. Het Algemeen Dagblad rekent erop dat Hans Hateboer op de rechtsbackpositie de voorkeur krijgt boven Dumfries, ondanks dat De Boer tevreden was over de dreiging waar de PSV-verdediger tegen Bosnië voor zorgde.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Van de Beek, F. De Jong; Berghuis, Depay, Malen

Vermoedelijke opstelling Italië: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Pellegrini

De Boer zal in aanloop naar de wedstrijd van vanavond ongetwijfeld de beelden van de laatste ontmoeting met de Italianen hebben bekeken. Met name op de linkerflank kwamen de bezoekers veelvuldig door; Hateboer had zijn handen vol aan de aanvallend ingestelde linksback Leonardo Spinazzola. Wijnaldum speelde in dat duel als gelegenheidsrechtsbuiten, een rol die voor hem ongelukkig uitpakte. “We moeten zorgen dat het nu anders gaat”, zei De Boer dinsdag op de persconferentie in Italië. “We moeten zorgen dat we controle krijgen en niet wéér dolende zijn.” De trainer zei dat hij rekening houdt met verschillende scenario’s. “Een optie A en een optie B. Ik heb zelf een voorkeur, maar de groep moet er ook achterstaan. Als zij vinden dat het optie 1 moet worden, dan gaan we dat zo uitvoeren. Als dat niet goed zou gaan, kunnen we schakelen naar optie 2. Je zult in elk geval iets anders zien dan vorige maand in de ArenA.”

Oranje had vorige maand op eigen veld niet alleen veel moeite met Spinazzola, ook de zwervende Lorenzo Insigne zorgde voor veel problemen. De kleine linksbuiten is er vanavond door een blessure niet bij, al zal Ciro Immobile wel aan de aftrap verschijnen. “Dat diepgaan van aanvallers en ook middenvelders, dat is echt een kernwaarde binnen de Italiaanse voetbalcultuur”, vertelde Internazionale-verdediger Stefan de Vrij daarover. “Ik heb daar als verdediger al veel op getraind bij Lazio en nu bij Inter. Zodra ze de bal vrij hebben, gaan spelers lopen. En dan komt ook meteen de pass. Twee keer hadden wij er met Oranje grote problemen mee. Hoe je het oplost? We moeten sowieso zorgen dat er steeds maximale druk is op de bal.” De Boer wil hoe dan ook een goed resultaat behalen. Verliezen is volgens hem ‘dodelijk’ voor de kansen in de Nations League. “In onze poule ligt alles na drie wedstrijden gelukkig nog open. Natuurlijk moet het beter, maar we doen nog volop mee voor plek 1. Hier winnen van Italië en de wereld ziet er weer heel anders uit.”

De Boer beschikt over een fitte selectie. Er zijn ook geen coronagevallen gemeld bij het Nederlands elftal. In het Italiaanse kamp was er even schrik toen Stephan El Shaarawy positief had getest, al was de aangetroffen concentratie van het longvirus heel klein. Daarop werd hij, net als de complete Italiaase selectie, even later opnieuw getest. Iedereen bleek negatief, ook de aanvaller van Shanghai Shenhua. Om alle risico te vermijden trainde het team van de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini dinsdagavond wel op afstand van elkaar. De wedstrijd in Bergamo tussen Italië en Nederland begint vanavond om 20.45 uur.