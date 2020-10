Marten de Roon verlaat trainingskamp Nederlands elftal

Marten de Roon gaat het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, zo meldt de KNVB maandag via de officiële kanalen. De middenvelder incasseerde zondagavond een gele kaart tegen Bosnië-Herzegovina en is daardoor geschorst voor de Nations League-ontmoeting met Italië van aankomende woensdag.

Voor De Roon was het zijn tweede gele kaart van deze Nations League-editie, aangezien hij tegen Polen ook al tegen een gele prent aanliep. In het toernooi betekenen twee gele kaarten automatisch een schorsing van een wedstrijd, waardoor de controleur woensdag niet van de partij zal zijn.

Deze schorsing zal als een flinke teleurstelling voelen voor De Roon. Oranje en la Squadra Azzurra ontmoeten elkaar namelijk in het Gewiss Stadium in Bergamo, de thuishaven van zijn club Atalanta. De schorsing van De Roon betekent dat Hans Hateboer de enige overgebleven speler van la Dea in de selectie van bondscoach Frank de Boer is.

De oefenmeester werkt nu met een selectie van 23 spelers toe naar de wedstrijd tegen de Italianen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini gaat momenteel met vijf punten uit drie wedstrijden aan de leiding in Groep 1. Nederland en Polen volgen allebei op een punt achterstand. De aftrap in Bergamo vindt woensdagavond plaats om 20.45 uur.