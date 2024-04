‘Lullo’ De Roon krijgt lachers weer op zijn hand met creatie op social media

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marten de Roon, die het bereiken van de halve finale van de Europa League met Atalanta op kenmerkende wijze viert.

De club uit Bergamo schaarde zich donderdagavond ten koste van het Liverpool van Virgil van Dijk en Cody Gakpo bij de laatste vier in de Europa League. Het is voor Atalanta de eerste Europese halve finale sinds 1988.

Liverpool won weliswaar met 0-1, maar dat was niet voldoende om de 0-3 nederlaag van een week geleden weg te poetsen. De Roon sloeg vervolgens weer toe op sociale media.

Na de heenwedstrijd stak hij al de draak met Van Dijk, die net als De Roon de aanvoerdersband droeg. De Roon plaatste beelden van de toss van het tweetal na afloop op X en monteerde een tekstballonnetje boven het hoofd van Van Dijk met de tekst: “Als wij winnen, tackle me dan niet volgende keer bij Oranje.” Uiteindelijk bleek dat verzoek onnodig.

Ook na het bereiken van de halve finale van de Europa League liet De Roon van zich spreken op sociale media. Hij besloot zichzelf te photoshoppen op het gezicht van een van de drie hoofdpersonen uit de serie Van Binsbergen, Kerstens & Kamphuijs, een creatie van Jiskefet. Het drietal stond vroeger beter bekend als ‘De Lullo’s’, een persiflage uit 1996 op corpsballen die de hele dag niets anders doen dan slapen en het drinken van alcohol.

“We gaan naar de halve finale Europa League, lullo”, schrijft De Roon bij zijn creatie. De post van De Roon wordt positief ontvangen. “Deze man is hilarisch”, reageert iemand, terwijl een ander in stijl van De Lullo’s schrijft: “Marten, heb je Virgil er nou uitgeknikkerd ouwe?”

