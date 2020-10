Nagelsmann: ‘Ik zou blij zijn als Justin Kluivert zijn niveau bereikt’

RB Leipzig raakte in de afgelopen transferperiode Timo Werner en Patrick Schick kwijt en als versterkingen voor de aanval haalden die Roten Bullen Alexander Sörloth, Hee-Chan Hwang en Justin Kluivert binnen. Laatstgenoemde aanwinst werd op Deadline Day voor een seizoen gehuurd van AS Roma, inclusief optie tot koop. Trainer Julian Nagelsmann heeft hoge verwachtingen van de 21-jarige aanvaller.

De oefenmeester geeft zaterdag in gesprek met BILD aan dat Kluivert zich moet gaan richten op een plek aan de zijkanten: “We zijn van plan om Justin als vleugelaanvaller te gebruiken, aangezien we al goed voorzien zijn in het centrum”, legt Nagelsmann uit. De 33-jarige trainer ziet in Kluivert eenzelfde soort speler als Serge Gnabry, die hij goed kent van hun gezamenlijke tijd bij TSG Hoffenheim.

“Als je puur kijkt naar de manier van voetballen, dan zijn er zeker overeenkomsten te zien tussen Kluivert en Gnabry. Serge is een buitengewone speler en ik zou natuurlijk blij zijn als Justin in de toekomst dat niveau kan bereiken”, gaat Nagelsmann verder. Hij ziet echter ook een belangrijk verschil tussen Kluivert en de huidige aanvaller van Bayern München: “Toen Serge naar Hoffenheim kwam (in de zomer van 2017, red.), was hij al een stap verder.”

“Dat kwam simpelweg doordat hij voor tijd al op reguliere basis wedstrijden had gespeeld. Dat is recentelijk niet het geval geweest bij Justin. Hij komt hier nu binnen en moet eerst zijn ritme weer vinden”, sluit Nagelsmann af. Kluivert kwam in het afgelopen seizoen namens Roma 22 keer in actie in de Serie A, waarvan het merendeel in de eerste seizoenshelft. Van de laatste zestien wedstrijden maakte hij geen enkele keer de negentig minuten vol.