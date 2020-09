Lionel Messi begraaft strijdbijl en roept op tot vrede bij Barcelona

Lionel Messi kijkt in een uitgebreid interview terug op een hectische periode, waarin hij op het punt stond om de deur van het Camp Nou achter zich dicht te trekken. De Argentijn zag het niet meer zitten om onder het huidige bestuur verder te voetballen en uitte op verschillende manieren zijn ongenoegen. Hij gaf aan te willen vertrekken, maar kwam daar uiteindelijk op terug. Terugkijkend op de afgelopen maanden zegt Messi dat hij alles heeft gedaan met de beste bedoelingen voor de club. "Alle Barça-fans moeten een eenheid vormen en erop rekenen dat het beste nog komt."

De 33-jarige Messi liet aan Barcelona weten dat hij de clausule in zijn contract wilde activeren, waardoor hij transfervrij zou kunnen vertrekken. De clubleiding gaf aan dat het daarvoor te laat was en hij alleen voor een tranfersom de deur zou uitgaan. Daar zijn afkoopsom in zijn contract is bepaald op zevenhonderd miljoen euro zat een transfer er niet in. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen kwam het hoge woord eruit: Messi blijft toch, tot grote opluchting van de nieuwe trainer Ronald Koeman.

In een interview met Sport vertelt Messi dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de supporters te beledigen. Naar eigen zeggen deed hij alles met de beste bedoelingen voor de club. “Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn fouten. Als ze zouden bestaan, waren die alleen maar bedoeld om een beter en sterker Barcelona te creëren”, legt Messi uit. “Ik wilde een boodschap overbrengen op alle socio’s en de fans.”

Barcelona begon het nieuwe LaLiga-seizoen afgelopen weekend met een 4-0 overwinning op Villarreal in het Camp Nou. Messi nam een van de doelpunten voor zijn rekening vanaf elf meter. Nu het nieuwe seizoen onderweg is, wil Messi alle problemen achter zich laten en zich focussen op de doelen die gesteld zijn met het team van Koeman. “Na zoveel onenigheid, zou ik daar graag een einde aan willen maken. We moeten alle mensen van Barcelona verenigen en ervan uitgaan dat het beste nog moet komen.”

Messi roept op tot vrede bij Barcelona. “Het gaat ons alleen lukken om onze doelen te bereiken als we gezamenlijke passie, enthousiasme en motivatie tonen. We moeten verenigd zijn en alle neuzen dezelfde kant op hebben staan”, aldus Messi, die vorige week nog uithaalde naar de clubleiding toen hij in een emotioneel bericht op Instagram afscheid nam van zijn vriend Luis Suárez, die aan Atlético Madrid is verkocht. Barcelona vervolgt de Spaanse competitie donderdag met een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo.