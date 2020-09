Thiago Alcántara vestigt indrukwekkend Premier League-record bij debuut

Thiago Alcántara maakte zondagavond zijn Premier League-debuut in het shirt van Liverpool. De Spaanse middenvelder rondde vrijdag zijn transfer van dertig miljoen euro van Bayern München naar de Engelse landskampioen af en kwam twee dagen later al voor het eerst in actie. De 29-jarige aankoop maakte grote indruk bij zijn invalbeurt tegen Chelsea op Stamford Bridge (0-2 winst) en vestigde een indrukwekkend record in de Engelse topcompetitie.

Thiago kwam na 45 minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Jordan Henderson. Ondanks dat hij slechts een helft speelde, verstuurde hij 75 succesvolle passes, meer dan welke Chelsea-speler dan ook in de complete wedstrijd. Sinds het statistiekenbureau Opta over de cijfers beschikt op het gebied van passing (seizoen 2003/04) is er geen enkele speler geweest in de Premier League die zoveel passes met succes afleverde bij een ploeggenoot in slechts 45 minuten.

De aankoop van dertig miljoen euro liet zich zondag meteen gelden en maakte een sterke indruk. Hij werd in de Engelse media na afloop bewierookt, maar ook wordt gewezen naar de strafschop die de invaller veroorzaakte. Een kwartier voor tijd legde Thiago Chelsea-spits Timo Werner neer in het strafschopgebied. Doelman Alisson Becker keerde de penalty van Jorginho, waarmee hij een spannende slotfase voorkwam. Chelsea, dat een helft met een man minder speelde door de rode kaart van Andreas Christensen, kon de nederlaag uiteindelijk niet meer voorkomen.

Sadio Mané tekende voor beide doelpunten in Londen en liet zich na afloop van de wedstrijd lovend uit over Thiago. “Niet alleen ik, maar de hele wereld weet hoe goed hij is. Hij is een van de beste spelers ter wereld, dus we mogen blij zijn dat Thiago naar ons is gekomen. Hij heeft vandaag ook al laten zien dat hij een geweldige speler is”, aldus de aanvaller in gesprek met Sky Sports. Virgil van Dijk: “Het was een goed optreden van ons als team. Het is jammer dat we een penalty weggeven, maar ik denk dat het wat ongelukkig was van Thiago.”

Jürgen Klopp massaal bewierookt om reactie op rode kaart van Chelsea

Een opvallend moment speelde zich af aan de zijlijn toen Andreas Christensen met rood van het veld werd gestuurd. Lees artikel

Jürgen Klopp besloot halverwege de wedstrijd om Thiago in te brengen. “We kwamen in de kleedkamer en Hendo zei dat hij last had, maar graag verder wilde. Ik zei: ‘Nee, we nemen geen enkel risico.’ Ik moest beslissen en koos voor Thiago. Zelfs zonder training is hij de perfecte speler voor die positie om tegen tien man te spelen. Alles wat hij vandaag deed was volkomen natuurlijk. Het was niet helemaal perfect, maar het ziet er zo eenvoudig uit. Clean sheet, Alisson die een penalty pakt en debuut Thiago. Als Hendo niets serieus heeft, dan is het een perfecte dag.” Donderdag komt Liverpool weer in actie. In de League Cup is Lincoln City de tegenstander, waarna maandag de confrontatie met Arsenal op het programma staat.