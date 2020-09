Jürgen Klopp massaal bewierookt om reactie op rode kaart van Chelsea

Jürgen Klopp heeft zondag veel lof geoogst voor de manier waarop hij tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea reageerde op de rode kaart van Andreas Christensen. Toen de oefenmeester opmerkte dat zijn spelers de rode kaart toejuichten, kregen ze een berisping van Klopp. De Duitser was bepaald niet te spreken over de reactie van zijn spelers.

In de laatste minuut van de eerste helft ontving Christensen een gele kaart van arbiter Paul Tierney. De verdediger werd bestraft voor het neerhalen van Sadio Mané, die was gelanceerd door een lange bal van achteruit van Jordan Henderson. Na het bekijken van de beelden op advies van de videoscheidsrechter zette Tierney de gele kaart echter om in een directe rode kaart: hij vond dat Mané, als doorgebroken speler, een grote scoringskans was belet. Het was het meest opvallende moment van een verder rustige eerste helft.

Na de toekenning van de rode kaart lieten spelers van Liverpool, die op de tribune op afstand van elkaar zaten, merken blij te zijn met de beslissing. Volgens journalist Julien Laurens, die in het stadion is, werd door de spelers geklapt en 'min of meer gevierd' dat Christensen van het veld moest. Vervolgens draaide Klopp zich om naar zijn eigen spelers, om ze vermanend toe te spreken: "Zijn jullie geschift? Really?! Dat doen wij nooit, oké?"

Op de tweet van Laurens wordt door vrijwel iedereen positief gereageerd. "Ik haat Klopp, maar dit is klasse", luidt een van de tweets. "Namens een Manchester United-supporter: Klopp heeft klasse." beIN Sports publiceerde beelden van het moment, dat tijdens de wedstrijd niet werd opgepikt door de tv-zenders die het duel uitzonden. Na de rode kaart scoorde Liverpool in de tweede helft tweemaal, waardoor het momenteel 2-0 staat op Anfield.