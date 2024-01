‘Dit percentage aan salaris levert Henderson in met zijn transfer naar Ajax’

Jordan Henderson doet behoorlijk wat water bij de wijn met zijn naderende transfer naar Ajax, zo meldt de Engelse transfermarktexpert Ben Jacobs woensdag. Volgens de journalist heeft de 33-jarige controleur een akkoord met Al-Ettifaq kunnen forceren door de situatie niet in de media te bespreken. Bij Ajax gaat hij naar verluidt liefst 75 procent minder verdienen dan hij deed in de Saudi Pro League.

Aanvankelijk overwoog Henderson de media op te zoeken, om de clubleiding te dwingen tot medewerking aan zijn vertrek uit Saudi-Arabië. Volgens Jacobs is Al-Ettifaq nu juist overstag gegaan doordat Henderson er toch voor heeft gekozen zijn vertrekwens binnen gesloten deuren te houden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Engelsman is rustig op trainer Steven Gerrard en sportief directeur Mark Allen afgestapt, om vervolgens goudeerlijk te vertellen dat hij het niet naar zijn zin heeft in het Midden-Oosten. De clubleiding van Al-Ettifaq is daardoor akkoord gegaan met zijn snelle uittocht uit de Saudi Pro League.

Journalist David Ornstein van The Athletic meldde eerder op de woensdag al dat Henderson een akkoord heeft bereikt met Al-Ettifaq over de ontbinding van zijn tot medio 2026 lopende contract. De Saudische club telde afgelopen zomer nog 14 miljoen euro neer om Henderson op te pikken bij Liverpool. In negentien officiële wedstrijden was de 33-jarige controleur goed voor vijf assists.

Salaris

Volgens Jacobs gaat Henderson er qua salaris behoorlijk op achteruit in Amsterdam. De Engelsman meldt dat de rechtspoot bij Ajax liefst 75 procent minder gaat verdienen dan hij bij Al-Ettifaq deed. Over zijn precieze salaris in Saudi-Arabië heerste de afgelopen weken nog onduidelijkheid. Zeker is dat een transfer naar de Eredivisie belastingtechnisch gezien gunstiger is dan een terugkeer naar de Premier League. Henderson moet nog deze week tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Jacobs meldt ook een andere reden waarom het naderende vertrek van Henderson gunstig is voor Al-Ettifaq: de club richt de pijlen alweer op nieuwe sterren uit het Europese voetbal. De nummer acht van de Saudi Pro League heeft financiële middelen nodig om Liverpool-spelers Thiago Alcântara en Joël Matip te overtuigen komende zomer transfervrij naar Dammam te komen.

Update Mike Verweij

Via X komt Mike Verweij van De Telegraaf woensdagmiddag met een update. Volgens de journalist zijn Kelvin de Lang (hoofdscout en tijdelijk technisch directeur) en advocate Barbara Stork onderweg naar Manchester voor het papierwerk. Henderson moet vervolgens op donderdag in Amsterdam een medische keuring ondergaan, zodat hij mogelijk zondag al in actie kan komen tegen RKC Waalwijk.

Ajax en Henderson willen in Manchester de laatste plooien gladstrijken. "Op tafel ligt een contract voor anderhalf seizoen met een optie voor nog een jaar. Die optie wordt automatisch gelicht als Henderson een bepaald aantal wedstrijden speelt. De speler en zijn zaakwaarnemer hebben een voorkeur voor een vaste verbintenis voor tweeënhalf jaar en zetten daar nog op in", aldus Verweij

Verwacht jij veel van Jordan Henderson bij Ajax? Ja Nee Stem Verwacht jij veel van Jordan Henderson bij Ajax? Ja 62% Nee 38% Totaal aantal stemmen: 941 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties