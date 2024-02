‘Thiago heeft laatste wedstrijd voor Liverpool mogelijk al gespeeld’

Het is zeer de vraag of Thiago Alcántara dit seizoen nog in actie gaat komen voor Liverpool. De middenvelder, die tegen Arsenal zijn rentree maakte na maandenlang blessureleed, heeft opnieuw een spierblessure opgelopen. Hij staat voorlopig aan de kant.

Thiago maakte afgelopen zondag zijn eerste minuten van het seizoen, toen hij op bezoek bij Arsenal kort voor tijd binnen de lijnen werd gebracht voor Joe Gomez. Een heupblessure hield hem maanden aan de kant.

Tijdens de zes minuten die hij meedeed kreeg de Spaanse controleur echter opnieuw een tegenslag te verwerken, zo schrijven Engelse media. Thiago zit in zijn laatste contractjaar, waardoor de vraag rijst of hij ooit nog in actie zal komen voor the Reds.

De afwezigheid van Thiago is een hard gelag voor Jürgen Klopp. De Duitse manager had juist aangegeven veel gebruik van hem te willen maken, daar Liverpool nog op vier fronten actief is dit seizoen.

Klopp zal het bovendien moeten stellen zonder Dominik Szoboszlai. De Hongaar moest het duel met Arsenal laten schieten na een terugslag. Mohamed Salah volgt een individueel programma. Hij raakte tijdens de Afrika Cup met Egypte geblesseerd aan zijn hamstring.

Het positieve nieuws voor Klopp is de terugkeer van Wataru Endo. De Japanner werd deze week uitgeschakeld in de strijd om de Azië Cup en zal zich snel weer bij de groep voegen.

Verwacht wordt dat Andy Robertson komend weekend tegen Burnley in de startopstelling staat. De verdediger vervangt de geschorste Ibrahima Konaté. De laatste basisplaats van Robertson dateert van oktober vorig jaar.

