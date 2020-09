Ajax ontloopt zeven topteams bij loting Champions League

Ajax zal op 1 oktober bij de loting voor de groepsfase van de Champions League plaatsnemen in Pot 2. De Amsterdammers profiteren van de uitschakeling van Benfica, dinsdagavond in de derde voorronde van het miljardenbal door het Griekse PAOK Saloniki: 2-1.

De uitschakeling van Benfica betekent zeer goed nieuws voor Ajax. Als de Portugezen hadden gewonnen van PAOK en uiteindelijk ook de play-offs hadden overleefd, zouden zij in de groepsfase instromen in Pot 2 en Ajax verwijzen naar Pot 3. Het ging vanavond in Griekenland echter mis voor het elftal van trainer Jorge Jesus.

Nota bene Jan Vertonghen vertolkte een negatieve hoofdrol bij Benfica. De ex-verdediger van onder meer Ajax hielp PAOK na ruim een uur voetballen knullig aan een voorsprong, door een lage voorzet vanaf de linkerflank in eigen doel te lopen. Andrija Zivkovic tekende een kwartier voor tijd voor de 2-0, door vanaf rechts naar binnen te trekken en vervolgens raak te schieten in de korte hoek. De aansluitingstreffer van Rafa Silva in blessuretijd kwam veel te laat voor Benfica.

Ajax komt zodoende bij de loting voor de groepsfase terecht in Pot 2 en ontloopt daarmee zeven topteams: Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Shakhtar Donetsk en Borussia Dortmund. De mogelijke tegenstanders uit Pot 1 zijn Bayern München, Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, Sevilla, Liverpool, FC Porto en Zenit Sint-Petersburg; uit Pot 3 lijken RB Leipzig, Internazionale en Atalanta op dit moment de zwaarste opponenten.