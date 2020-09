Angela de Jong haalt keihard uit naar ‘hypocrieten’ van Veronica Inside

Angela de Jong is op zijn zachtst gezegd niet erg te spreken over de terugkeer van Veronica Inside. De tv-recensente van het Algemeen Dagblad haalde vrijdagavond in de talkshow Op1 hard uit naar de drie hoofdrolspelers van VI, die volgens De Jong hypocriet en ongeloofwaardig zijn geworden.

De Jong was door Op1 gevraagd om de eerste uitzending van Veronica Inside van het nieuwe seizoen te analyseren. "Mij viel op dat ze best zenuwachtig waren aan het begin, dat viel al op bij de opening", doelt De Jong op het korte gesprekje dat Wilfred Genee en Johan Derksen voeren voorafgaand aan elke uitzending. "Ik heb, als fan van het programma en van de vrije mening, nog geen eensluidend antwoord op waarom het programma nu toch opeens zou moeten kunnen. Want Derksen herhaalde zelf nog eens waarom het niet meer kon."

Genee, Derksen en René van der Gijp wisten de twijfels bij De Jong niet weg te nemen. "Mij hebben ze niet kunnen overtuigen. De zenuwen aan het begin vond ik wel authentiek, want het is logisch dat ze er met wat meer spanning zaten dan normaal. Maar er is iets opgeblazen in het programma. Er werden altijd op basis van gelijkwaardigheid meningen verkondigd. Degene die het presenteerde probeerde bij de twee hoofdrolspelers nog eens een extra scherpe mening eruit te halen. Dat kwam vervolgens recht terug in hun gezicht."

De Jong vindt het ongeloofwaardig dat de analisten van VI op dezelfde voet verdergaan. "Ik bedoel: hoe gaat het nu verder? Ze maken nog steeds Louis van Gaal belachelijk, en wie kwam er nog meer langs? Jeroen van der Boom en alle vaste spelers, die wel aan de beurt komen in het programma. Dan denk ik: jongens, de grootste hypocrieten die aan tafel zitten, dat zijn toch echt jullie. Sorry."

Ook prof.dr. Casper van Eijck wordt in Op1 gevraagd om zijn mening. De clubarts van Feyenoord is een goede vriend van Van der Gijp en kent daarom de achtergronden. "Ik denk dat een ander aspect een belangrijke rol speelt", zegt Van Eijck. "Deze jongens zijn, zoals jij al zegt, heel authentiek en direct, maar ze hebben ook een sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Zij weten ook dat ze ontzettend veel mensen een plezier doen door weer terug te komen op de televisie. Dat is wat uiteindelijk een hele belangrijke rol in de beslissing heeft gespeeld. René is daarin belangrijk geweest."

Tofik Dibi, voormalig kamerlid voor GroenLinks, laat in het praatprogramma weten totaal geen fan te zijn van VI. "Ik dacht toen het alsnog doorging: money talks", aldus Dibi. "Die principes, dat karakter, de geloofwaardigheid, het is allemaal te koop. Ik ben het niet eens met Angela dat ze schijt hebben aan de hele wereld. Ze hebben vooral schijt aan een deel van de wereld. Ze schoppen vooral aan tegen een hele specifieke groep mensen. De grappen gaan heel vaak over minderheden, over Sylvana (Simons, red.), over Marokkanen, over homo's, over transmensen. Daar is blijkbaar bij een deel van de bevolking behoefte aan, omdat je dan blijkbaar een deel van je brein, dat politiek incorrect is, de vrije loop kan laten. Maar ik vraag af of Derksen dat nog gaat doen."

De Jong neemt het vervolgens enigszins op voor de heren van VI. "Dat ze zich alleen op bepaalde groepen richten, dat is echt niet zo", zegt de tv-recensente. "Als je dat programma heel regelmatig kijkt, weet je dat iedereen aan de beurt komt." Toch vindt De Jong dat VI beter had kunnen stoppen. "Mijn collega Eus (Özcan Akyol, red.) heeft geschreven dat alle fans van het programma 'tokkies' zijn. Ik ben wel benieuwd of dat echt zo is, of ze hersenloos zijn, of dat ze nu ook denken: we zitten naar een toneelstukje te kijken, en de glans is er wel vanaf."