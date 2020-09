‘Dat snap ik echt niet, op die manier kan Messi niet vertrekken bij Barcelona’

Het lijkt er steeds meer op dat Lionel Messi zijn laatste wedstrijd voor Barcelona heeft gespeeld, nu ook vader en zaakwaarnemer Jorge Messi toegeeft dat een langer verblijf in het Camp Nou een 'lastig verhaal' wordt. Horacio Gaggioli, die als zaakwaarnemer Messi in 2000 bij Barcelona onderbracht, snapt er niets van dat de Argentijnse aanvaller de Catalaanse grootmacht nog deze zomer de rug wil toekeren.

"Ik snap echt niet dat Messi een transferverzoek heeft ingediend bij Barcelona", verzucht Gaggioli, die de routinier hielp met de overstap van Newell's Old Boys naar Barcelona, in een onderhoud met Goal. "Leo is uitgegroeid tot een icoon van Barcelona en heeft met die club vele successen beleefd." Gaggioli legt vervolgens uit hoe Messi jaren geleden in Barcelona terechtkwam. "Er werden handtekeningen gezet op een servet, waarna Carlos Rexach, de technisch directeur, beloofde dat hij Messi zou aantrekken. Het kan niet zo zijn dat hij twintig jaar later door middel van een burofax vertrekt bij Barcelona."

"De aanhang van Barcelona verdient ook beter", benadrukt de teleurgestelde Gaggioli. "Messi heeft duidelijk verkeerde adviezen gekregen, anders kan ik zijn vertrekwens niet verklaren. Ik hoop van harte dat Lionel dat beseft." De voormalig zaakwaarnemer is bang dat Messi zijn reputatie in Barcelona op het spel zet door in deze transferperiode te vertrekken. "Ik hoop dat de supporters zijn geweldige prestaties niet vergeten, maar dat zal een lastige kwestie worden."

Gaggioli voorziet echter problemen in de gesprekken tussen het Barcelona-bestuur en Messi over een voortijdig afscheid van de Argentijnse spelmaker. "De kans is aanwezig dat er geen akkoord wordt bereikt. Daarmee loopt Leo het risico dat hij niet als beste speler ooit de clubgeschiedenis van Barcelona ingaat, ondanks het feit dat hij met behulp van dat historische servet de moderne geschiedenis van de club totaal heeft veranderd." Volgens diverse media heeft Messi zijn zinnen gezet op een transfer naar Manchester City. Messi senior wil dat Barcelona medewerking verleent aan een transfervrije aftocht of dat de club genoegen neemt met een veel lagere transfersom dan de transferclausule van zevenhonderd miljoen euro in het contract tot medio 2021.