Kritische Driessen stipt 7 zwakke punten van Slot in periode bij Feyenoord aan

Met het aanstaande vertrek van Arne Slot naar Liverpool neemt Feyenoord afscheid van de beste trainer sinds de fameuze Oostenrijker Ernst Happel in de periode 1969-1973, zo stelt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf is echter ook kritisch op de 45-jarige oefenmeester.

Slot kreeg zondag tijdens en na het competitieduel met Excelsior (4-0 winst) van de Feyenoord-supporters een afscheid in stijl. Er hingen diverse spandoeken waarop supporters hun waardering lieten blijken voor de trainer die de club vorig seizoen kampioen maakte en dit jaar naar winst van de KNVB-beker leidde. Ook na het laatste fluitsignaal kreeg Slot volop applaus.

Driessen is echter van mening dat Feyenoord geen afscheid heeft genomen van ‘een heilige’. “Ook controlfreak Arne Slot heeft zo z’n dingetjes”, schrijft de columnist, die vervolgens enkele kritiekpunten opsomt. “Los van z’n ijdelheid, is dat hij soms in complotten denkt, geldgedreven is, af en toe manipulatieve trekjes vertoont en zich ten onrechte miskend voelt.”

Driessen haalt eveneens aan dat het Slot niet is gelukt om zijn plaaggeesten José Mourinho en Peter Bosz ‘te verdrijven’. Daarmee refereert hij aan de finale in de Conference League die van AS Roma werd verloren, terwijl Bosz met PSV Feyenoord aftroefde in de titelstrijd en de Johan Cruijff Schaal. “Qua prijzen bleef Slot derhalve achter bij een recente voorganger in De Kuip: Giovanni van Bronckhorst”, aldus Driessen.

Slot kan uiteindelijk ook rekenen op complimenten van Driessen. Zo haalt de columnist aan dat het de trainer is gelukt om Feyenoord een nieuwe voetbalidentiteit te bezorgen. “Of in ieder geval de voetbalidentiteit terug te geven uit de hoogtijdagen toen Feyenoord met Happel kampioen van Europa was en met Coen Moulijn, Wim van Hanegem, Rinus Israël, Ove Kindvall en Wim Jansen iedereen van de mat speelde.”

“Een voetbalidentiteit neerzetten is het hoogst bereikbare voor een voetbaltrainer.”, vervolgt Driessen. “Je mag je dan scharen in de categorie Johan Cruijff – hij deed dit ook al als speler – en Pep Guardiola. Prijzen zijn voor die categorie ondergeschikt. Daarom is de erfenis en de treurnis bij Slots vertrek groter en intenser bij het Feyenoord-legioen dan toen prijzenpakker Van Bronckhorst als clublegende De Kuip verliet.”

