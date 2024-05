‘Vangelis Pavlidis kan AZ verlaten en alsnog de Champions League in’

AZ-spits Vangelis Pavlidis heeft zich in de kijker gespeeld bij VfB Stuttgart, zo meldt journalist Matteo Moretto van Relevo. De 25-jarige Griek staat hoog op het lijstje als opvolger van Sehrou Guirassy, die belangstelling geniet van onder meer Atlético Madrid en Borussia Dortmund.

Guirassy gaat Stuttgart komende zomer verlaten. De goaltjesdief, die dit seizoen liefst 28 doelpunten maakte in de Bundesliga, kan vanwege een clausule in zijn contract voor slechts 17,5 miljoen euro vertrekken.

Om die reden willen grote clubs als Atlético Madrid en Borussia Dortmund toeslaan. Stuttgart zelf is al op zoek naar een vervanger van Guirassy en is uitgekomen bij Pavlidis. AZ moet de Griek komende zomer verkopen, daar zijn contract slechts tot medio 2025 doorloopt.

Het is vooralsnog onbekend hoeveel AZ voor Pavlidis gaat vragen. Transfermarkt taxeert zijn huidige marktwaarde op 22 miljoen euro. AZ zelf betaalde in 2021 2,5 miljoen euro aan Willem II om de spits los te weken.

Pavlidis was dit seizoen behoorlijk op schot namens AZ. Alleen al in de Eredivisie wist de rechtspoot liefst 29 keer het net te vinden. Nu staat hij mogelijk voor een terugkeer naar Duitsland. In het verleden stond Pavlidis al onder contract bij VfL Bochum en Borussia Dortmund.

Indien Pavlidis voor Stuttgart kiest, kan hij zich opmaken voor Champions League-voetbal. Die Schwaben eindigden dit seizoen als verrassende nummer twee van de Bundesliga. Komend seizoen neemt Stuttgart voor het eerst sinds 2010 weer deel aan het miljardenbal.

