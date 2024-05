Liverpool zet vacature voor rol in technische staf van Arne Slot op LinkedIn

Arne Slot gaat vanaf 1 juni aan de slag als hoofdtrainer van Liverpool. Hij neemt Sipke Hulshoff (assistent-trainer) en Ruben Peeters (Head of Performance) van Feyenoord mee, maar daarmee is zijn technische staf bij the Reds nog niet compleet. Liverpool heeft op LinkedIn een vacature geplaatst voor een specialist in spelhervattingen.

De Premier League-club meldt in de beschrijving van de vacature dat er gezocht wordt naar een ‘tactisch specialist die verantwoordelijk is voor het maximaliseren van de prestaties van het team bij alle spelhervattingen’.

Tot de werkzaamheden behoren het maken van grondige analyses, nauwgezette planningen en het vermogen om zowel aanvallende als verdedigende tactieken voor spelhervattingen vakkundig te coachen.

Van de specialist wordt verwacht dat hij of zij wekelijks de tactiek bij de spelhervattingen van de tegenstander onder de loep neemt en de sterke en zwakke punten identificeert.

Ook krijgt de specialist onder meer de taak om individueel met spelers aan de slag te gaan, zodat specifieke vaardigheden als koppen of het schieten op doel verbeteren.

Waar moet de gezochte specialist precies aan voldoen? Diegene moet in het bezit zijn van een

UEFA A-licentie (of een gelijkwaardige licentie) en een bewezen staat van dienst hebben op het gebied van het vormgeven van spelhervattingen binnen het topvoetbal bij een eerste elftal.

Forse afkoopsom

Slot heeft voor drie jaar getekend in de Merseyside. Feyenoord ontvangt een vast bedrag van negen miljoen euro en twee miljoen euro aan bonussen voor de trainer, zo meldde Fabrizio Romano eerder al. Slot wordt daardoor de duurste Nederlandse trainer ooit.

Slot lag nog tot medio 2026 vast in De Kuip. Door zijn contractverlenging van vorig jaar zomer had de oefenmeester geen ontsnappingsclausule meer in zijn contract staan. Daarom kon Feyenoord vragen wat het wilde aan Liverpool.

