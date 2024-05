‘Feyenoord-directeur Dennis te Kloese gepolst als opvolger van Fernando Hierro’

Al-Nassr hoopt Fernando Hierro over te nemen van Chivas Guadalajara, zo meldt de Mexicaanse tak van Record. Een overstap van de voormalig topverdediger van Real Madrid heeft mogelijk gevolgen voor Feyenoord, daar directeur Dennis te Kloese in beeld zou zijn als opvolger van de Spanjaard.

Hierro wordt al tijden gelinkt aan Al-Nassr. De 56-jarige bestuurder ligt nog tot medio 2027 vast bij Chivas als sportief directeur, maar zou openstaan voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië.

Chivas hoopt Hierro te verleiden tot een langer verblijf, maar zou op de achtergrond al bezig zijn met eventuele opvolgers. Volgens de Mexicaanse berichtgeving heeft de nummer zes van de Liga MX reeds contact gezocht met Te Kloese, om te vragen hoe hij tegenover een terugkeer naar Mexico staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is vooralsnog onbekend of Te Kloese een terugkeer naar Chivas ziet zitten. De 49-jarige bestuurder uit Bussum werkte in het verleden in verschillende functies bij de club. Te Kloese maakt er geen geheim van ooit te willen terugkeren naar Mexico, waar zijn vrouw vandaan komt.

Opvolger van Slot

Te Kloese staat komende zomer voor een lastige uitdaging bij Feyenoord en lijkt zich momenteel volledig op de Rotterdamse club te richten. Via de clubwebsite liet de bestuurder maandag nog weten bezig te zijn met het zoeken naar een geschikte opvolger van Arne Slot.

“Het nadenken daarover is natuurlijk al een hele tijd geleden begonnen, omdat wij ook wel wisten dat er een reële kans was dat het zou lopen zoals het nu is gelopen met Arne”, verklaarde Te Kloese.

Te Kloese weet zeker dat het ook zonder Slot goedkomt met Feyenoord. Volgens de directeur is er de afgelopen jaren een fundament gebouwd. “Dat is heel sterk met een groot team van vakmensen, maar de hoofdtrainer is natuurlijk wel een cruciale schakel daarin. Ik heb er vertrouwen in dat we een zeer geschikte kandidaat gaan vinden waardoor Feyenoord kan voortborduren op de recente successen.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties