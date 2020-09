Vader Messi doorbreekt stilzwijgen en schept duidelijkheid over Man City

Jorge Messi is woensdagochtend in Barcelona geland. De vader annex zaakwaarnemer van Lionel Messi gaat met voorzitter Josep Maria Bartomeu de toekomst van de 33-jarige superster bespreken. De Argentijn wil de Catalaanse grootmacht verlaten en Manchester City zou goede papieren hebben om de aanvaller in te lijven. Jorge Messi ontkent echter dat er al iets concreets speelt.

"Een toekomst bij Barcelona? Dat wordt een lastig verhaal", zegt Messi senior in gesprek met El Chringuito als hij aankomt bij Barcelona. De verslaggever vraagt vervolgens wat er waar is van de geruchten wat betreft Manchester City. "Ik heb niet met Josep Guardiola gesproken. Ik heb met niemand gesproken. Er is nog niets met City", zo geeft hij aan.

?? BOMBAZO del padre de MESSI: ???? “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”. IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

Volgens diverse media heeft Messi zijn zinnen gezet op een transfer naar de topclub uit Manchester. Onder meer Catalunya Ràdio claimde dat Messi en Guardiola de afgelopen tijd contact hebben gehad over een eventuele overstap. The Athletic gaf aan dat de aanvaller na de gesprekken met de manager van the Citizens overtuigd was geraakt van het project van de Premier League-club.

Het kamp-Messi is nog altijd van mening dat men het contract eenzijdig kan opzeggen omdat het een atypisch seizoen is geweest door het coronavirus en dat Barcelona onder deze omstandigheden niet moet vastklampen aan de deadline van 10 juni. Messi senior wil dat Barcelona medewerking verleent aan een transfervrije aftocht of dat de club genoegen neemt met een veel lagere transfersom dan de transferclausule van zevenhonderd miljoen euro in het contract tot medio 2021.