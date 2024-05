Engeland neemt Ajax-middenvelder Jordan Henderson niet mee naar het EK

Jordan Henderson zit niet in de Engelse voorselectie voor het EK, zo meldt journalist David Ornstein namens The Athletic via X. Bondscoach Gareth Southgate maakt zijn voorlopige lijst dinsdag wereldkundig, maar de 33-jarige middenvelder van Ajax hoeft niet op een oproep te wachten. Zodoende kan Henderson een streep zetten door zijn zevende eindtoernooi met Engeland.

Waar andere landen hun EK-selectie reeds bekend hebben gemaakt, kiest Engeland net als Ronald Koeman voor een voorselectie. Henderson kan zijn vakantie alvast boeken, daar hij komende zomer niet actief zal zijn op het EK.

Volgens Ornstein debuteren James Trafford (Burnley) en Curtis Jones (Liverpool) in de voorselectie van Engeland. Henderson, die 81 interlands speelde namens the Three Lions, zal de grote afwezige zijn. Henderson is onder meer voorbijgestreefd door de tien jaar jongere Jones.

Voor Henderson betekent dat een nieuwe teleurstelling in een toch al dramatisch seizoen. De routinier koos afgelopen winter bewust voor een terugkeer naar Europa, maar heeft zich in Amsterdam niet kunnen bewijzen aan Southgate.

Henderson kwam namens Engeland in actie op het EK 2012, WK 2014, EK 2016, WK 2018, EK 2020 en WK 2022. Komende zomer komt daar geen zevende eindtoernooi bij.

Engeland komt komende zomer uit in Groep C, waarin Denemarken, Servië en Slovenië de tegenstanders zijn. Als nummer vier van de FIFA-wereldranglijst zijn de Engelsen de absolute favoriet in deze poule.

