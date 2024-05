Real Madrid-ster Toni Kroos kondigt afscheid als voetballer aan

Toni Kroos stopt na het EK met voetbal, zo maakt de 34-jarige controleur dinsdag bekend via social media. Real Madrid hoopte de routinier langer te behouden, maar is daar niet in geslaagd. Kroos speelt komende zomer in zijn geboorteland nog een EK, waarna hij zijn schoenen definitief aan de wilgen hangt.

In Duitsland en Spanje had men de verwachting dat Kroos nog een jaar langer bij Real Madrid zou blijven, maar de rechtspoot deelt nu dat hij geen nieuw contract gaat ondertekenen. Kroos wil op zijn hoogtepunt stoppen en kiest ervoor om dat na het EK in Duitsland te doen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kroos onthulde eerder al dat Real Madrid zijn laatste club zou zijn. De Duitser is de Koninklijke zeer dankbaar, zo blijkt uit zijn bericht op Instagram. “17 juli 2014, de dag van mijn presentatie bij Real Madrid. De dag die mijn leven veranderde. Mijn leven als voetballer, maar vooral als persoon. Het was het begin van een nieuw hoofdstuk, bij de grootste club ter wereld.”

“Na tien jaar komt er aan het einde van dit seizoen ook een einde aan dit hoofdstuk”, gaat Kroos verder. “Dit besluit betekent dat mijn carrière na het EK zal eindigen. Zoals ik altijd heb gezegd: Real is en zal mijn laatste club zijn. Ik ben blij en trots dat ik in mijn gedachten de juiste timing voor deze beslissing heb gevonden en dat ik hier zelf voor kon kiezen.”

Kroos groeide in het afgelopen decennium uit tot een absolute legende bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht nam de stijlvolle middenvelder in 2014 voor slechts 25 miljoen euro over van Bayern München.

In tien seizoenen speelde Kroos liefst 463 officiële wedstrijden namens Real Madrid. Daarin was de Duitser goed voor 28 doelpunten en 98 assists. In het maagdelijk wit legde Kroos onder meer viermaal beslag op de Champions League en Spaanse landstitel. Op 1 juni kan hij daar nog een Champions League aan toevoegen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties