NOS verzekert: Donny van de Beek heeft transferkeuze gemaakt

Donny van de Beek gaat zijn loopbaan vrijwel zeker vervolgen bij Manchester United, zo verzekert de NOS vanavond. De keus van de middenvelder Ajax is volgens de publieke omroep gevallen op de Engelse grootmacht. De verwachting is dat de transfer snel wordt afgerond, zo klinkt het.

Van de Beek heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax naar alle waarschijnlijkheid al gespeeld. De 23-jarige werd afgelopen zaterdag al met het oog op een transfer bewust aan de kant gehouden tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-1). Volgens onder meer De Telegraaf ging de race tussen Manchester United en Barcelona, maar de NOS meldt een dag later dat de Oranje-international inmiddels al zelf de knoop heeft doorgehakt.

Van de Beek kiest vooralsnog voor Manchester United, al wordt benadrukt dat de middenvelder nog wel tot een persoonlijk akkoord moet komen met de Engelse grootmacht. Ook zouden de twee clubs er nog niet uit zijn over een transfersom; de Daily Mail meldde zaterdagavond dat een transfer van 45 miljoen euro in de pijplijn zit. Transferspecialist Fabrizio Romano van The Guardian en Sky Italia herhaalt zondagavond opnieuw dat Ajax nog geen officieel bod heeft ontvangen vanuit Engeland.

Mocht Van de Beek Ajax daadwerkelijk verlaten voor Manchester United, dan is interessant op welke positie hij moet gaan spelen. Manager Ole Gunnar Solskjaer opteerde afgelopen seizoen in verreweg de meeste wedstrijden immers voor een 4-2-3-1-systeem, met Bruno Fernandes als nummer tien, de rol die Van de Beek het beste past. Een linie lager is Paul Pogba als box-to-box-speler zeker van zijn plekje, terwijl Van de Beek voor de controlerende rol naast de Fransman geen optie lijkt.