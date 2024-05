Jordan Henderson en Steven Berghuis keren terug in wedstrijdselectie Ajax

Jordan Henderson keert tegen FC Volendam terug in het basiselftal van Ajax. Hij neemt de plek in van de geschorste Benjamin Tahirovic. Steven Berghuis zit ook weer bij de selectie, maar begint op de reservebank. Brian Brobbey en Chuba Akpom vormen samen met Mika Godts de aanval, door afwezigheid van de eveneens geschorste Steven Bergwijn. De wedstrijd in het Kras Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Gerónimo Rulli staat andermaal onder de lat bij Ajax als vervanger van de geblesseerde Diant Ramaj. De verdediging bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato.

Henderson staat samen met Sivert Mannsverk centraal op het middenveld en vormen het blok achter Kenneth Taylor, die het als meest vooruitgeschoven en creatieve pion mag op de 10-positie laten zien.

Voorin moet Van ‘t Schip noodgedwongen schuiven. Aanvoerder Bergwijn mist het duel vanwege een schorsing. Brobbey én Akpom startten beiden en de twee centrumspitsen worden door Godts vergezeld in de Amsterdamse voorhoede.

Ajax staat op plek vijf en met twee en drie punten voorsprong op respectievelijk NEC en FC Utrecht is het ook de favoriet om daar te eindigen. FC Volendam-uit is op papier een overbrugbare horde, al wonnen de Amsterdammers het onderlinge duel eerder dit seizoen moeizaam (2-0) en wist Volendam Feyenoord onlangs op 0-0 te houden.

Voor Volendam volstaat niets minder dan een overwinning op zijn provinciegenoot. De achterstand op nummer zestien RKC Waalwijk bedraagt liefst zes punten, met nog drie wedstrijden te gaan. Wel zal Volendam voor de aftrap nog weten waar het min of meer aan toe is, daar RKC om 12:15 uur al heeft afgetrapt tegen Heracles Almelo.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Plat, Mirani, Flint, Cox; Le Roux, De Haan, Twigt; Booth, Vivaldo, Johnson

Opstelling Ajax: Rulli, Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Taylor, Mannsverk; Akpom, Brobbey, Godts

