Eljero Elia doet kort na terugkeer in Nederland al aangifte bij politie

Eljero Elia is van plan om aangifte te doen na een racistisch getinte dreigtweet aan zijn adres. Kort nadat hij woensdagmiddag een tweejarig contract ondertekende bij FC Utrecht, bedreigde een anonieme twitteraar zowel Elia als diens kinderen. "Tot hier en niet verder", reageert een verbolgen Elia tegenover De Telegraaf.

De tweet lijkt afkomstig van een supporter van FC Twente, de club die hoopte Elia te verleiden tot een terugkeer. De twitteraar insinueerde althans dat hij of zij uit Enschede afkomstig is. "Vieze kankeraap", luidde de tweet. "Als je in Enschede komt, trekken we jouw kankerkop van je romp en steken we je kind in de fik." Elia zegt dat de racistische dreigementen in zijn richting 'te gek voor woorden' zijn, maar dat hij er zelf niet meer zo door geraakt wordt. "Als mensen aan mijn kinderen komen, is er voor mij echter een grens overschreden", voegt hij daaraan toe.

Elia hoopt dat het bericht en zijn daaropvolgende aangifte fungeert als wake-upcall voor 'alle mensen die roepen dat racisme in Nederland niet voorkomt'. Hij denkt dat te veel mensen het probleem niet serieus nemen of geheel erkennen. "Ik kan de reacties na dit verhaal nu ook al uittekenen. Dat dit één gek is. In mijn Direct Messages zaten echter minstens zo schokkende berichten."

De tweet was openbaar, maar is inmiddels verwijderd. Met screenshots op zak stapt Elia alsnog naar de politie. "De reden om aangifte te doen, is mede ingegeven door het feit dat de tweet open is neergezet, voor iedereen leesbaar", legt hij uit. Het dreigement zorgt er echter niet voor dat Elia spijt heeft van zijn terugkeer in Nederland. "Helemaal niet zelfs. Ik doe aangifte en wil dit snel weer vergeten. Het voelt heel goed om bij FC Utrecht te hebben getekend."