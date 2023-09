Bryan Ruiz is het niet verleerd en maakt prachtige goal in afscheidsduel Brama

Vrijdag, 8 september 2023 om 21:18 • Bart DHanis • Laatste update: 21:28

Erik ten Hag was vrijdagavond terug in Nederland. Hij was trainer bij het afscheidsduel van Wout Brama. Naast de manager van Manchester United keerden meerdere voormalig spelers van Twente terug in Enschede, zo verschenen onder meer Blaise N’Kufo, Bryan Ruiz, Theo Janssen, Kenneth Perez en Miroslav Stoch aan de aftrap vrijdagavond. Zij maakten allen deel uit van het elftal dat in 2010 de landstitel veroverde.

In de Grolsch Veste speelde het kampioensteam van het seizoen 2009/10 tegen Brama’s All Stars. In dat team speelden allemaal voetballers waar Brama door de jaren heen mee heeft samengespeeld. Daarom deden ook Ricky van Wolfswinkel, Michel Vlap en Robin Pröpper mee namens het All Stars-team. Verder bestond de ploeg uit onder meer Willem Janssen, Karim El Ahmadi, Eljero Elia en Bram van Polen. Brama’s All Stars werden gecoached door Fred Rutten, Rini Coolen en Jan van Staa.

Het is rust bij de afscheidswedstrijd van Wout Brama. De stand is 1-1, dankzij een schitterende goal van Bryan Ruiz. Bekijk hier de tweede helft: https://t.co/q9vxjBJGy4 pic.twitter.com/F1uQdgULiU — RTV Oost Sport (@rtvoostsport) September 8, 2023

Aan de andere kant stonden Steve McClaren en Ten Hag aan het roer. Zij leidden vrijdagavond de kampioensploeg van 2010. Bijna alle prominenten van dat seizoen waren aanwezig. Cheik Tioté overleed in 2017 op dertigjarige leeftijd en werd voorafgaand aan het duel geëerd door middel van een shirt met zijn naam dat door Sander Boschker omhoog werd gehouden bij de teamfoto. Arnold Bruggink, Marc Janko, Ola John en Nacer Chadli speelden ook mee namens het kampioenselftal.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Orlando Engelaar maakte de 1-0 namens Brama’s All Stars, waarna Ruiz een fraaie pass van Janssen met de hak afmaakte. Het kampioensteam van Twente kwam vervolgens via Chadli zelfs op voorsprong: 1-2. Brama zelf benutte uiteindelijk nog een strafschop en besliste zo de eindstand. Er waren 23.000 bezoekers aanwezig bij de wedstrijd.