Eljero Elia verlaat deze vrouw na twintig jaar en verdwijnt van Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Eljero Elia, wiens Instagram-pagina plotseling uit de lucht is. De voormalig international van Oranje maakte vrijdag nog bekend dat het huwelijk met zijn jeugdliefde Sanne is stukgelopen.

Dat de Instagram-pagina van Elia uit de lucht is, is opmerkelijk te noemen. De in 2022 gestopte buitenspeler maakte juist via dat medium wereldkundig dat hij niet langer samen is met Sanne Hoogkamer, die nadat ze acht jaar geleden in het huwelijksbootje stapte met de aanvaller door het leven ging als Sanne Elia.

Daarvoor hadden de twee al jarenlang een relatie. “Na 20 jaar komt er een eind. Ik hoop dat iedereen mij en mijn familie respecteren en de pijn laat rusten. Fijne feestdagen”, schreef Elia in een bericht op Instagram. Door het verwijderen van zijn profiel is het treurige bericht echter niet meer terug te vinden.

Elia en Hoogkamer kregen samen drie dochters (Heavenly, Sael en Kasey) en een zoon (Dream). Net als de voormalig prof heeft Sanne haar Instagram-pagina inmiddels uit de lucht gehaald. De gezamenlijke Instagrampagina, @familyelia, bestaat momenteel nog wel.

Voetbalpensioen

Elia maakte in de zomer van 2022, na afloop van zijn verbintenis bij ADO Den Haag, bekend niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe club. Vervolgens bleek al snel dat de in Voorburg geboren oud-prof op zoek is naar een nieuwe passie.

Elia timmert hard aan de weg als diskjockey in het genre Tech-House, liep stage als trainer bij Feyenoord Onder 15 en investeert zijn bij elkaar gevoetbalde vermogen in verschillende projecten. De 36-jarige Elia vertolkt binnenkort ook een bijrol als acteur in de Nederlandse komedie SCOTOE, die op 1 februari 2024 te zien is in de bioscoop.

Elia brak in 2005 door als profvoetballer bij ADO. Later zou hij nog spelen voor achtereenvolgens FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord, Basaksehir, FC Utrecht, om zijn carrière af te sluiten bij zijn jeugdliefde. Zijn meest succesvolle periode beleefde Elia bij Feyenoord, met wie hij in 2017 na achttien jaar weer de landstitel wist te veroveren. In totaal speelde Elia dertig interlands voor Oranje, waaronder de verloren WK-finale tegen Spanje (0-1) in 2010.

