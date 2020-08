PSG schiet in bizarre slotfase sprookje van Atalanta aan diggelen

Het sprookje van Atalanta in de Champions League is ten einde. Tot de blessuretijd leek het erop dat de Italianen zich ten koste van Paris Saint-Germain gingen plaatsen voor de halve finale van het miljardenbal, maar in een tijdsbestek van twee minuten werd een 1-0 voorsprong omgebogen in een 1-2 nederlaag. Invaller Eric Maxim Choupo-Moting bezorgde les Parisiens uiteindelijk een plaats bij de laatste vier van de Champions League. PSG bereikt daarmee voor het eerst sinds 1995 de halve finale en treft daarin de winnaar van het duel tussen RB Leipzig en Atlético Madrid, dat donderdagavond op het programma staat.

Bij Atalanta stonden Robin Gosens, Marten de Roon en Hans Hateboer aan de aftrap. Mitchel Bakker begon bij PSG op de reservebank, waar ook Kylian Mbappé plaatsnam. Thomas Tuchel, trainer van les Parisiens, liet voor de wedstrijd weten dat de van een enkelblessure herstelde aanvaller maximaal een halfuur kon meespelen. Mbappé kon vanaf de reservebank zijn ogen niet geloven toen Neymar na slechts drie minuten spelen al een levensgrote kans liet liggen. De Braziliaanse aanvaller ontsnapte aan de verdediging en had oog in oog met Atalanta-doelman Marco Sportiello een hoek voor het uitzoeken, maar schoot op onverklaarbare wijze naast.

De ALLESZEGGENDE reactie van Kylian Mbappé kan weleens een meme gaan worden.. ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 12 augustus 2020

De eerste grote mogelijkheid voor Atalanta liet niet lang op zich wachten, want met elf minuten op de klok moest PSG-doelman Keylor Navas op fraaie wijze redding brengen na een kopbal van Hateboer. Het spel golfde in deze fase van de wedstrijd op en neer, want kort daarna verscheen Neymar aan de andere kant in kansrijke positie. Hij probeerde de bal echter opzij te leggen richting Mauro Icardi, maar slaagde er niet in om de spits te bereiken. Het duurde uiteindelijk tot de 27e minuut alvorens het duel werd opengebroken. Via Duvan Zapata kwam de bal enigszins gelukkig voor de voeten van Mario Pasalic, die de bal op prachtige wijze achter Navas wist te krullen.

Neymar was al snel daarna dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn schot na een fraaie actie maar net naast gaan. Op slag van rust kreeg Hateboer de schrik van zijn leven, toen een foutieve terugspeelbal Neymar in stelling bracht. De sterspeler van PSG toonde zich in de eerste helft uiterst bedrijvig met acties en dribbels, maar was uitermate gelukkig in de afronding en hielp ook de door Hateboer geboden mogelijkheid om zeep. De eerste mogelijkheden na rust waren voor Atalanta, via De Roon en Berat Djimsiti. Na een klein uur spelen kreeg laatstgenoemde een levensgrote kans om de marge te verdubbelen, maar de verdediger schoot van dichtbij naast.

Atalanta Bergamasca Calcio STAAT OP VOORSPRONG tegen PSG - Paris Saint-Germain ??? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 12 augustus 2020

Met nog exact dertig minuten te spelen bracht Tuchel Mbappé in het veld voor Pablo Sarabia. Het duurde even voor PSG tot een echte mogelijkheid kwam, maar Mbappé tekende met 74 minuten op de klok voor zijn eerste mogelijkheid en zag Sportiello zijn inzet keren. Neymar en Mbappé doken kort daarna allebei nog eens in kansrijke positie op, alleen slaagden zij er niet in om hun schot genoeg kracht bij te zetten om groot gevaar te stichten. Even later was er met de inzet van Mbappé weinig mis, ondanks dat hij oog in oog met Sportiello de bal ongelukkig aannam. José Luis Palomino voorkwam echter dat de bal richting het doel ging.

Tuchel moest de geblesseerde Navas in de slotfase nog vervangen door Sergio Rico en bracht met Choupo-Moting een aanvallende impuls binnen de lijnen. Hij was vrijwel direct gevaarlijk met een kopbal, maar zag zijn inzet over de lat gaan. Het leek er niet meer op dat PSG tot scoren ging komen, tot de blessuretijd aanbrak. Eerst viel een voorzet van Neymar via Marquinhos en Atalanta-verdediger Mattia Caldara binnen. Twee minuten later greep PSG ook nog de overwinning. Mbappé kwam vrij in het strafschopgebied na een combinatie en vond voor het doel de ingevallen Choupo-Moting, die voor open doel de 1-2 tegen de touwen werkte, PSG voor het eerst sinds de Qatarese overname een plek in de halve finale bezorgde en het sprookje van Atalanta aan diggelen schoot.